Πόλεμος στην Ουκρανία: Νυχτερινό ρωσικό πυραυλικό χτύπημα στο Χάρκοβο – Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ύστερα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που έπληξε την ανατολική ουκρανική πόλη Μπαλάκλια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιοχής Χάρκοβο.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον πύραυλο να πλήττει το κέντρο της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πανικό στους κατοίκους. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Μπαλάκλια, Βιτάλι Καραμπάνοφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία παιδιά ηλικίας 17, 15 και 14 ετών, τα οποία νοσηλεύονται.

Από τους συνολικά δέκα τραυματίες, εννέα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την έκταση των ζημιών και να καταγράφουν τις επιπτώσεις της επίθεσης.