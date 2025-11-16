Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους 4 συλληφθέντες για σωρεία κακουργημάτων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Αράχωβα, δολοφονία, Γιάννης Λάλας

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αυτός είναι ο λόγος που σας απατούν λέει θεραπεύτρια με 45 χρόνια εμπειρίας

«Για την σοκολάτα που δεν έφαγα ποτέ, δεν έφταιξα εγώ!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών ...

Συντάξεις: Crash test μεταξύ Ελλάδας και 15 χωρών της ΕΕ για τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές

Δήμος προσλαμβάνει 20 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως αύριο

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσεις το Secure Boot στα Windows 11 για μέγιστη προστασία του υπολογιστή σου
περισσότερα
18:30 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Ένας δικυκλιστής στη Λάρισα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών της περιοχής, απ...
16:04 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Άλλες 2 σοροί εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου 

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:00 στη Γαύδο, όταν δύο σοροί ανθρώπων εντοπίστηκαν να πλέου...
15:48 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΟΑΣΑ: Μεταβολές στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού για την επέτειο του Πολυτεχνείου  

Μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ, από χθες Σάββατο και θα έως την Τρίτη και ώρα 06:00, στη λειτου...
15:23 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο ανήλικη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος 

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα