Σάλος στη Γαλλία: TikTokers «ξεγέλασαν» την ασφάλεια του Λούβρου και κρέμασαν το πορτρέτο τους δίπλα στη Μόνα Λίζα – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο Βέλγοι TikTokers κατάφεραν να «ξεγελάσουν» την ασφάλεια του Λούβρου και να κρεμάσουν το πορτρέτο τους κοντά στη Μόνα Λίζα, προκαλώντας νέα ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας του διάσημου μουσείου.

Στις 14 Νοεμβρίου, οι Neal και Senne, δύο TikTokers γνωστοί για τις φάρσες τους στα social media, κρέμασαν ανενόχλητοι τα πορτρέτα τους στην «Αίθουσα των Κρατών» του πρώτου ορόφου του Λούβρου, στο Παρίσι.

«Την επόμενη μέρα λάβαμε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο πίνακας ήταν ακόμα εκεί. Δεν πήραμε περαιτέρω πληροφορίες, φύγαμε όσο πιο γρήγορα γινόταν», δήλωσαν οι δύο έφηβοι στο BFMTV.

Ήταν περίπου 17:30 όταν οι Βέλγοι influencers -οι οποίοι έχουν πάνω από 48.000 followers στο TikTok- μπήκαν στο μουσείο μαζί με τους άλλους επισκέπτες.

Φτάνοντας στην Αίθουσα των Κρατών, κρέμασαν τον πίνακα στον τοίχο ανάμεσα σε συλλογή έργων του 16ου αιώνα και αποχώρησαν χωρίς να τους σταματήσει κάποιος από την ασφάλεια.

Το σχέδιο των TikTokers

Για να μην κινήσουν υποψίες, είχαν εκπονήσει ένα προκαθορισμένο σχέδιο.

«Ξέραμε ότι η ασφάλεια θα ήταν αυστηρή, οπότε φτιάξαμε μια κορνίζα από Lego που μπορούσαμε να αποσπάσουμε και να ξανατοποθετήσουμε μέσα. Βάλαμε όλα τα κομμάτια σε μια τσάντα», εξήγησε ο Senne στο BFMTV.

Λίγα λεπτά αργότερα, η φάρσα είχε ολοκληρωθεί.

Οι δύο έφηβοι πέρασαν από την ασφάλεια, διέσχισαν τους διαδρόμους του μουσείου και τράβηξαν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εντυπωσιακή ληστεία στο Λούβρο, η φάρσα αυτή στα social media αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τα κενά στην ασφάλεια του μουσείου.

Κενά ασφαλείας

Σε έκθεση της 6ης Νοεμβρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατήγγειλε τις αδυναμίες ασφαλείας, επισημαίνοντας την περιορισμένη παρουσία καμερών και την «καθυστέρηση» της διοίκησης στην εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας.

Το Λούβρο «έχει δώσει προτεραιότητα σε ορατές και ελκυστικές ενέργειες εις βάρος της συντήρησης και ανακαίνισης των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των συστημάτων ασφάλειας και προστασίας», σημείωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 19 Οκτωβρίου, τέσσερις ληστές κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος από την «Αίθουσα του Απόλλωνα» του Λούβρου, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένων των δύο ανδρών που κατηγορούνται για «οργανωμένη κλοπή» και «εγκληματική συνωμοσία».

