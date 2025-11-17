Γιούτα: Δραματική διάσωση αλεξιπτωτιστή που κρεμόταν σε φαράγγι – Δείτε το βίντεο

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό διάσωσης σε φαράγγι κοντά στο Moab της Γιούτα, στις ΗΠΑ, κατέγραψε βίντεο που κόβει την ανάσα, καθώς ένας αλεξιπτωτιστής βρέθηκε να κρέμεται από το πολύχρωμο αλεξίπτωτό του, εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην απόκρημνη περιοχή Kane Creek, όταν ο αλεξιπτωτιστής, χωρίς να κατονομαστεί, προσέκρουσε στον βράχο και εγκλωβίστηκε.

Καθώς οι άνεμοι έσυραν το αλεξίπτωτο, κατάφερε να κρατηθεί στην επιφάνεια του βράχου. Χωρίς ασφαλή τρόπο να κατέβει, ενεργοποιήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από πολλαπλές υπηρεσίες.

Σε ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν 20 λεπτών που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά, φαίνεται ένας διασώστης να κατεβαίνει από ελικόπτερο απευθείας προς τον εγκλωβισμένο αλεξιπτωτιστή.

Η καταιγιστική ροή αέρα από το ελικόπτερο έκανε το αλεξίπτωτο να σκίζεται βίαια πάνω στον βράχο.

Οι θεατές από κοντινά μονοπάτια παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα καθώς ο διασώστης, κρεμασμένος από την ανυψωτική τροχαλία, παλεύει με τους στροβιλιζόμενους ανέμους για να φτάσει στον αλεξιπτωτιστή.

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες, ο αλεξιπτωτιστής απομακρύνθηκε από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο, σε σταθερή κατάσταση.

Success! I’m sweating just watching this. Grand County search and rescue successfully plucked a base jumper off this rock face in Kane Creek. 🎥 Danielle Mack

«Ο αλεξιπτωτιστής διασώθηκε επιτυχώς», έγραψε το Γραφείο Σερίφη της Grand County στο Facebook, προσθέτοντας ότι έλαβε «προηγμένη φροντίδα για μέτρια τραύματα» πριν μεταφερθεί με ασφάλεια από το φαράγγι.