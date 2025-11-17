Γιούτα: Δραματική διάσωση αλεξιπτωτιστή που κρεμόταν σε φαράγγι – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Γιούτα: Δραματική διάσωση αλεξιπτωτιστή που κρεμόταν σε φαράγγι – Δείτε το βίντεο

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό διάσωσης σε φαράγγι κοντά στο Moab της Γιούτα, στις ΗΠΑ, κατέγραψε βίντεο που κόβει την ανάσα, καθώς ένας αλεξιπτωτιστής βρέθηκε να κρέμεται από το πολύχρωμο αλεξίπτωτό του, εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην απόκρημνη περιοχή Kane Creek, όταν ο αλεξιπτωτιστής, χωρίς να κατονομαστεί, προσέκρουσε στον βράχο και εγκλωβίστηκε.

Καθώς οι άνεμοι έσυραν το αλεξίπτωτο, κατάφερε να κρατηθεί στην επιφάνεια του βράχου. Χωρίς ασφαλή τρόπο να κατέβει, ενεργοποιήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από πολλαπλές υπηρεσίες.

Σε ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν 20 λεπτών που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά, φαίνεται ένας διασώστης να κατεβαίνει από ελικόπτερο απευθείας προς τον εγκλωβισμένο αλεξιπτωτιστή.

Η καταιγιστική ροή αέρα από το ελικόπτερο έκανε το αλεξίπτωτο να σκίζεται βίαια πάνω στον βράχο.

Οι θεατές από κοντινά μονοπάτια παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα καθώς ο διασώστης, κρεμασμένος από την ανυψωτική τροχαλία, παλεύει με τους στροβιλιζόμενους ανέμους για να φτάσει στον αλεξιπτωτιστή.

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες, ο αλεξιπτωτιστής απομακρύνθηκε από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο, σε σταθερή κατάσταση.


«Ο αλεξιπτωτιστής διασώθηκε επιτυχώς», έγραψε το Γραφείο Σερίφη της Grand County στο Facebook, προσθέτοντας ότι έλαβε «προηγμένη φροντίδα για μέτρια τραύματα» πριν μεταφερθεί με ασφάλεια από το φαράγγι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Έρευνα για κρασιά: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις τιμές

Τα «παράθυρα» για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη – Ποιοι προλαβαίνουν και τι πρέπει να κάνουν, δείτε αναλυτικά παραδε...

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
11:28 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αυστραλία: Αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη COP με την Τουρκία – Πρωτοφανές αδιέξοδο

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέρριψε σήμερα την προσφορά της Τουρκίας οι δύο χώρ...
11:27 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Η πόλη που προσφέρει… καταναλωτικά κουπόνια για νεόνυμφους με στόχο την αύξηση των γάμων

Καταναλωτικά κουπόνια γάμου για ζευγάρια έχουν τελέσει τον γάμο τους μεταξύ της 28ης Οκτωβρίου...
11:22 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σάλος στη Γαλλία: TikTokers «ξεγέλασαν» την ασφάλεια του Λούβρου και κρέμασαν το πορτρέτο τους δίπλα στη Μόνα Λίζα – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο Βέλγοι TikTokers κατάφεραν να «ξεγελάσουν» την ασφάλεια του Λούβρου και να κρεμάσουν το πο...
10:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ιταλία: Θρήνος για τον 9χρονο που δολοφονήθηκε από τη μητέρα του – Είχε πει ότι φοβόταν να μείνει μαζί της

Ένα τραγικό περιστατικό στην Ιταλία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς ένας 9χρονος δολοφ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα