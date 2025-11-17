Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Χαλάει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς προς το τέλος της εβδομάδας θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, βαρομετρικά χαμηλά από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθούν προς την περιοχή μας, επιδεινώνοντας τον καιρό στη χώρα μας. Οι πρώτες βροχές θα εμφανιστούν στα βορειοδυτικά και, προς τα μέσα της εβδομάδας, θα επηρεάσουν πολλές περιοχές. Σήμερα, βροχοπτώσεις αναμένονται στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ. Προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο και στο κεντρικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν σε ισχυρή ένταση.

Αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 20-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 25 βαθμούς. Στην Αττική, αναμένονται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα, άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί στα ανοιχτά πελάγη και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ήπιες καιρικές συνθήκες με ομίχλες και υγρασία, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

Για τις επόμενες ημέρες, το κύμα κακοκαιρίας θα κορυφωθεί κοντά στην Τετάρτη και την Πέμπτη. Αύριο Τρίτη, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρος, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία) και λίγο πιο νότια. Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές, με έντονα φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα, με μεγάλο όγκο βροχής έως την Τετάρτη. Κοντά στην Πέμπτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει και άλλες περιοχές με χαμηλότερη ένταση. Η εβδομάδα που ξεκινά θα χαρακτηρίζεται από φθινοπωρινές συνθήκες και συχνές βροχοπτώσεις.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, αλλά προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση, οδηγώντας σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, ιδιαίτερα την Κυριακή και τη Δευτέρα.