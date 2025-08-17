Φρίκη σε σαφάρι: Καρέ καρέ η στιγμή που τίγρη αρπάζει γυναίκα μπροστά στην οικογένειά της – Νεκρή η μητέρα της που προσπάθησε να τη σώσει

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε σαφάρι στην Κίνα, όταν μια γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον απόλυτο τρόμο: μια τίγρης την άρπαξε και την έσυρε μακριά, τραυματίζοντάς την σοβαρά, ενώ η μητέρα της σκοτώθηκε προσπαθώντας να τη σώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Badaling Wildlife World, στο Πεκίνο, και καταγράφηκε το 2016, όμως επανέρχεται στο φως της δημοσιότητας λόγω της φρίκης που προκαλεί. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα βγήκε από το ασημί αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγό της, τη μητέρα της και το παιδί της, θεωρώντας – λανθασμένα – ότι είχαν ήδη εξέλθει από την περιοχή με τα άγρια ζώα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, μόλις η γυναίκα απομακρύνθηκε από το όχημα, μια τίγρης την καταδίωξε και την άρπαξε αστραπιαία, σέρνοντάς την μέσα στο δασώδες τμήμα του πάρκου. Ο σύζυγός της βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει, ενώ και η μητέρα της ακολούθησε. Ωστόσο, όπως αναφέρει η South China Morning Post, μια δεύτερη τίγρης επιτέθηκε στη μητέρα, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Κίνα Τίγρης

Το πάρκο, έκτασης 6.000 στρεμμάτων, επιτρέπει στους επισκέπτες να οδηγούν οι ίδιοι μέσα στη ζώνη άγριας ζωής, ωστόσο οι πινακίδες προειδοποιούν ρητά να μην βγαίνει κανείς από το όχημα. Οι αρχικές υποθέσεις έκαναν λόγο για καυγά μέσα στο αυτοκίνητο, κάτι που διαψεύστηκε από συγγενείς της οικογένειας, οι οποίοι επέμειναν πως πίστευαν ότι είχαν εξέλθει από την επικίνδυνη περιοχή.

Η τραγική κατάληξη ήταν ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας επί τόπου, ενώ η νεότερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Ο σύζυγος κατάφερε να επιστρέψει στο όχημα, όπου βρισκόταν το παιδί τους, το οποίο δεν τραυματίστηκε.

Ακόμη ένα  περιστατικό με τίγρη στην Κίνα: Ηλικιωμένος σώθηκε από θαύμα

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ένα ακόμη περιστατικό με τίγρη σημειώθηκε πέρυσι στη βόρεια Κίνα, στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ. Εκεί, ένας 74χρονος αγρότης γλίτωσε από επίθεση άγριας τίγρης κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού, δείχνει τον ηλικιωμένο να βγαίνει από το σπίτι του γύρω στις 6 το πρωί, κατευθυνόμενος προς την αυλή του. Εκεί, μόλις πλησίασε την σιδερένια πύλη, μια τίγρης εμφανίστηκε και επιτέθηκε στο σημείο, χτυπώντας με δύναμη την καγκελόπορτα και σχεδόν καταφέρνοντας να την ανοίξει.

«Νόμιζα ότι η μεταλλική πύλη θα με προστάτευε από την τίγρη», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους. «Δεν φοβήθηκα μέχρι που πήδηξε πάνω της». Ο άνδρας κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, με την τίγρη να χάνει το ενδιαφέρον της και να απομακρύνεται.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν προειδοποιηθεί να μην κυκλοφορούν, καθώς είχαν προηγηθεί δύο ακόμη επιθέσεις από Σιβηρικές τίγρεις, με τις αρχές να χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες και drones για τον εντοπισμό των ζώων.

