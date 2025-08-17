Νετανιάχου: Οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ενισχύουν τη θέση της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Οι μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται σήμερα στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων μέσω διαπραγματεύσεων ενισχύουν τη θέση της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Εκείνοι που καλούν σήμερα για τερματισμό του πολέμου χωρίς ήττα της Χαμάς όχι μόνο ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και καθυστερούν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά και εγγυώνται ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν ξανά και ξανά και ότι θα πρέπει να πολεμάμε έναν ατελείωτο πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους στο Ισραήλ σήμερα για να απαιτήσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε ισραηλινό έδαφος, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:53 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο – Παρών και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμ...
14:12 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

ΝΑΤΟ: Ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα μ...
13:13 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Κομισιόν: Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον – Τι ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνά...
07:46 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο

Μια 77χρονη Βρετανίδα πέθανε κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης, όταν το νοσοκομείο...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»