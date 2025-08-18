La Liga: Άγγιξε τον βαθμό η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αλλά υπέκυψε στο «λάκκο των λεόντων» από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

La Liga: Άγγιξε τον βαθμό η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αλλά υπέκυψε στο «λάκκο των λεόντων» από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Με αρνητικό αποτέλεσμα ξεκίνησε η θητεία του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλης, καθώς οι Ανδαλουσιάνοι γνώρισαν την ήττα με 3-2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», για την πρεμιέρα της La Liga. Παράλληλα, σημαντικές νίκες πέτυχαν η Χετάφε μέσα στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, η Μπαρτσελόνα στη Μαγιόρκα και η Ράγιο Μπαγιεκάνο στην έδρα της Τζιρόνα.

Το ματς στο Μπιλμπάο είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς σκόραρε με πέναλτι στο 36’ για το 1-0 και στο 43’ έδωσε έτοιμο γκολ στον Μαροάν Σάναντι για το 2-0. Στο 52’ ο Γουίλιαμς άγγιξε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Νίλαντ.

Στην επανάληψη, η Σεβίλη βρήκε αντίδραση. Στο 60’, από ασίστ του Χουανλού Σάντσες, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο μείωσε σε 2-1, ενώ στο 72’ ο Λουσιέν Αγκουμέ με δυνατό βολέ ισοφάρισε σε 2-2. Ωστόσο, η χαρά της ισοφάρισης δεν κράτησε πολύ, αφού στο 81’ ο Ρόμπερτ Ναβάρο έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Βάσκους με πλασέ, ύστερα από νέα πάσα του Γουίλιαμς, χαρίζοντας στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε τη νίκη με 3-2.

Την ίδια ώρα, η Χετάφε πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από το Βίγκο κερδίζοντας τη Θέλτα με 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστάντους Ούτσε, που σκόραρε το δεύτερο γκολ και μοίρασε την ασίστ στο πρώτο. Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-0 της Μαγιόρκα, ενώ η Ράγιο Μπαγιεκάνο έφυγε με νίκη 3-1 από την έδρα της Τζιρόνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της La Liga:

  • Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)
  • Βιγιαρεάλ – Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)
  • Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)
  • Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)
  • Αλαβές – Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)
  • Θέλτα – Χετάφε 0-2 (47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλη 3-2 (36′ πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)
  • Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (17/8)
  • Έλτσε – Μπέτις (18/8)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα (19/8)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:35 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς – Θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε δύο σημαντικές κινήσεις μέσα στην ίδια μέρα, καθώς πρώτα γνωστοπ...
21:37 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Καλάμπρια – Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο 28χρονος Ιταλ...
18:52 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Premier League: Άνετο «τρίποντο» η Νότιγχαμ Φόρεστ στην πρεμιέρα – «Λευκή» ισοπαλία με Κρίσταλ Πάλας η Τσέλσι

Άνετη νίκη με 3-1 πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ στην πρεμιέρα...
16:41 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σίνερ εναντίον Αλκαράθ για τον τίτλο στο Σινσινάτι Open – Για τέταρτη φορά αντιμέτωποι σε τελικό

Γιανίκ Σίνερ και Κάλρος Αλκαράθ θα συναντηθούν αύριο (18/8) στον τελικό του Σινσινάτι Open. Αυ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»