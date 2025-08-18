La Liga: Άγγιξε τον βαθμό η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αλλά υπέκυψε στο «λάκκο των λεόντων» από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Με αρνητικό αποτέλεσμα ξεκίνησε η θητεία του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλης, καθώς οι Ανδαλουσιάνοι γνώρισαν την ήττα με 3-2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», για την πρεμιέρα της La Liga. Παράλληλα, σημαντικές νίκες πέτυχαν η Χετάφε μέσα στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, η Μπαρτσελόνα στη Μαγιόρκα και η Ράγιο Μπαγιεκάνο στην έδρα της Τζιρόνα.
Το ματς στο Μπιλμπάο είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς σκόραρε με πέναλτι στο 36’ για το 1-0 και στο 43’ έδωσε έτοιμο γκολ στον Μαροάν Σάναντι για το 2-0. Στο 52’ ο Γουίλιαμς άγγιξε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Νίλαντ.
Στην επανάληψη, η Σεβίλη βρήκε αντίδραση. Στο 60’, από ασίστ του Χουανλού Σάντσες, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο μείωσε σε 2-1, ενώ στο 72’ ο Λουσιέν Αγκουμέ με δυνατό βολέ ισοφάρισε σε 2-2. Ωστόσο, η χαρά της ισοφάρισης δεν κράτησε πολύ, αφού στο 81’ ο Ρόμπερτ Ναβάρο έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Βάσκους με πλασέ, ύστερα από νέα πάσα του Γουίλιαμς, χαρίζοντας στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε τη νίκη με 3-2.
Την ίδια ώρα, η Χετάφε πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από το Βίγκο κερδίζοντας τη Θέλτα με 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστάντους Ούτσε, που σκόραρε το δεύτερο γκολ και μοίρασε την ασίστ στο πρώτο. Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-0 της Μαγιόρκα, ενώ η Ράγιο Μπαγιεκάνο έφυγε με νίκη 3-1 από την έδρα της Τζιρόνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της La Liga:
- Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)
- Βιγιαρεάλ – Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)
- Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)
- Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)
- Αλαβές – Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)
- Θέλτα – Χετάφε 0-2 (47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλη 3-2 (36′ πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)
- Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (17/8)
- Έλτσε – Μπέτις (18/8)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα (19/8)