La Liga: Άγγιξε τον βαθμό η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αλλά υπέκυψε στο «λάκκο των λεόντων» από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Με αρνητικό αποτέλεσμα ξεκίνησε η θητεία του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλης, καθώς οι Ανδαλουσιάνοι γνώρισαν την ήττα με 3-2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», για την πρεμιέρα της La Liga. Παράλληλα, σημαντικές νίκες πέτυχαν η Χετάφε μέσα στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, η Μπαρτσελόνα στη Μαγιόρκα και η Ράγιο Μπαγιεκάνο στην έδρα της Τζιρόνα.

Το ματς στο Μπιλμπάο είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς σκόραρε με πέναλτι στο 36’ για το 1-0 και στο 43’ έδωσε έτοιμο γκολ στον Μαροάν Σάναντι για το 2-0. Στο 52’ ο Γουίλιαμς άγγιξε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Νίλαντ.

Στην επανάληψη, η Σεβίλη βρήκε αντίδραση. Στο 60’, από ασίστ του Χουανλού Σάντσες, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο μείωσε σε 2-1, ενώ στο 72’ ο Λουσιέν Αγκουμέ με δυνατό βολέ ισοφάρισε σε 2-2. Ωστόσο, η χαρά της ισοφάρισης δεν κράτησε πολύ, αφού στο 81’ ο Ρόμπερτ Ναβάρο έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Βάσκους με πλασέ, ύστερα από νέα πάσα του Γουίλιαμς, χαρίζοντας στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε τη νίκη με 3-2.

Την ίδια ώρα, η Χετάφε πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από το Βίγκο κερδίζοντας τη Θέλτα με 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστάντους Ούτσε, που σκόραρε το δεύτερο γκολ και μοίρασε την ασίστ στο πρώτο. Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-0 της Μαγιόρκα, ενώ η Ράγιο Μπαγιεκάνο έφυγε με νίκη 3-1 από την έδρα της Τζιρόνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της La Liga: