Ρομπότ σκοντάφτουν, συγκρούονται και… χειροκροτούνται στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών στην Κίνα

Η Κίνα εγκαινίασε την Παρασκευή 15 Αυγούστου τους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, μια φουτουριστική διοργάνωση που διήρκεσε τρεις ημέρες και συγκέντρωσε 280 ομάδες από 16 χώρες, με στόχο να αναδείξει τις ραγδαίες εξελίξεις της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Όπως αναφέρει το CNN, ρομπότ από πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες διαγωνίστηκαν σε μια σειρά από δοκιμασίες, από κλασικά αθλήματα όπως ο στίβος και το πινγκ πονγκ, μέχρι ρομποτικές εφαρμογές καθημερινότητας όπως ταξινόμηση φαρμάκων, μεταφορά υλικών και καθαριστικές εργασίες.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν ομάδες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και άλλες χώρες, ενώ 192 από τις συμμετοχές προέρχονταν από πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι υπόλοιπες 88 από εταιρείες όπως οι Unitree και Fourier Intelligence. Πολλά από τα ρομπότ κατασκευάστηκαν από την κινεζική Booster Robotics, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν έλειψαν τα… απρόοπτα: ρομπότ κατέρρεαν την ώρα που έτρεχαν, άλλα συγκρούονταν στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ενώ κάποια χρειάζονταν ανθρώπινη βοήθεια για να σηκωθούν. Όπως σημειώνει το CNN, το κοινό επευφημούσε ακόμη και τις προσπάθειες των ρομπότ να σηκωθούν μόνα τους, με πολλές τέτοιες στιγμές να προκαλούν ενθουσιασμό στις εξέδρες.

Σε δηλώσεις του, ο Μαξ Πόλτερ, μέλος της γερμανικής ομάδας HTWK Robots, ανέφερε πως η συμμετοχή δεν έχει μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί και ως εργαστήριο πειραματισμού:

«Μπορούμε να δοκιμάσουμε ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Αν δεν δουλέψουν, απλώς χάνουμε το παιχνίδι – είναι πολύ καλύτερο από το να επενδύσουμε σε κάτι που τελικά θα αποτύχει στην αγορά».

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές – σύμφωνα πάντα με το CNN – οι αγώνες προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ρομπότ, ιδίως σε πρακτικές εφαρμογές όπως η εργοστασιακή παραγωγή. Για παράδειγμα, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, βοηθούν στην εκπαίδευση των ρομπότ σε συνεργατικές εργασίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε γραμμές συναρμολόγησης.

Το Πεκίνο προχωρά με τεράστιες επενδύσεις στον τομέα των ανθρωποειδών, καθώς η Κίνα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το CNN, το Πεκίνο έχει φιλοξενήσει πρόσφατα πλήθος ρομποτικών εκδηλώσεων, όπως τον πρώτο μαραθώνιο ανθρωποειδών, καθώς και ένα διεθνές συνέδριο ρομποτικής, ενώ άνοιξε και τα πρώτα καταστήματα λιανικής που ειδικεύονται αποκλειστικά σε ρομπότ.

Τέλος, αναλυτές της Morgan Stanley, τους οποίους επικαλείται το CNN, σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση στη συμμετοχή του κοινού σε πρόσφατο ρομποτικό συνέδριο, γεγονός που – όπως ανέφεραν – δείχνει πως η αποδοχή της ενσωματωμένης νοημοσύνης (embodied intelligence) επεκτείνεται πέρα από την κυβερνητική σφαίρα, φτάνοντας πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών.