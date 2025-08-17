Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε εστιατόριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε ένα καφέ-μπαρ και εστιατόριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από το κλείσιμο του καταστήματος το πρωί της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς μέσα στο Taste of the City Lounge στο 903 Franklin Avenue στο Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ., δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Jessica Tisch σε συνέντευξη Τύπου.

Τα τρία άτομα που σκοτώθηκαν ήταν όλοι άνδρες, σύμφωνα με την αστυνομία. Και οι τρεις κηρύχθηκαν νεκροί στο σημείο.

🔫🔫Taste of City Lounge, CrowdedClub in #Brooklyn bears the Brunt of #MassShooting. It left 3 dead & 8 injured. #NYPD recoverd 36 shell casings & the firearm, but suspects evade arrests. Motive of shootut is being investigated.#GunViolence #PublicSafety.#NYC pic.twitter.com/q4ZExKRZtT — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) August 17, 2025

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το περιστατικό και οι ύποπτοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Τα οκτώ θύματα που τραυματίστηκαν — πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες — μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν απειλούν τη ζωή τους.

Τουλάχιστον 36 κάλυκες βρέθηκαν στον τόπο του περιστατικού, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε έπειτα από διαμάχη μέσα στο γεμάτο κόσμο μπαρ.

Οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν ένα πυροβόλο όπλο στην περιοχή της Bedford Avenue και της Eastern Parkway, αλλά εξακολουθούν να ερευνούν αν το όπλο αυτό σχετίζεται με τον πυροβολισμό της Κυριακής το πρωί.