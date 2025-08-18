Γιώργος Βαγιαννίδης: Ντεμπούτο με ασίστ για τον Έλληνα μπακ στο 6-0 της Σπόρτινγκ επί της Αρούκα – Δείτε βίντεο

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Γιώργος Βαγιαννίδης: Ντεμπούτο με ασίστ για τον Έλληνα μπακ στο 6-0 της Σπόρτινγκ επί της Αρούκα – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πραγματοποίησε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σε μια αναμέτρηση όπου οι Πορτογάλοι διέλυσαν την Αρούκα με 6-0, φτάνοντας στο 2Χ2 και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να πάρει χρόνο συμμετοχής, καθώς ο προπονητής του, Ρούι Μπόρχες, τον έριξε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η παρουσία του στο γήπεδο αποδείχθηκε άμεση και ουσιαστική. Μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βρέθηκε στη δεξιά πτέρυγα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μάνγκας, ο οποίος διαμόρφωσε το 4-0.

Με αυτή την ενέργεια, ο Βαγιαννίδης κατέγραψε την πρώτη του ασίστ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας ιδανικά τη διαδρομή του με τα «Λιοντάρια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:35 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς – Θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε δύο σημαντικές κινήσεις μέσα στην ίδια μέρα, καθώς πρώτα γνωστοπ...
00:05 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

La Liga: Άγγιξε τον βαθμό η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αλλά υπέκυψε στο «λάκκο των λεόντων» από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Με αρνητικό αποτέλεσμα ξεκίνησε η θητεία του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλης, καθώς οι Α...
21:37 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Καλάμπρια – Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο 28χρονος Ιταλ...
18:52 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Premier League: Άνετο «τρίποντο» η Νότιγχαμ Φόρεστ στην πρεμιέρα – «Λευκή» ισοπαλία με Κρίσταλ Πάλας η Τσέλσι

Άνετη νίκη με 3-1 πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ στην πρεμιέρα...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»