Γιώργος Βαγιαννίδης: Ντεμπούτο με ασίστ για τον Έλληνα μπακ στο 6-0 της Σπόρτινγκ επί της Αρούκα – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πραγματοποίησε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σε μια αναμέτρηση όπου οι Πορτογάλοι διέλυσαν την Αρούκα με 6-0, φτάνοντας στο 2Χ2 και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να πάρει χρόνο συμμετοχής, καθώς ο προπονητής του, Ρούι Μπόρχες, τον έριξε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η παρουσία του στο γήπεδο αποδείχθηκε άμεση και ουσιαστική. Μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βρέθηκε στη δεξιά πτέρυγα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μάνγκας, ο οποίος διαμόρφωσε το 4-0.

Με αυτή την ενέργεια, ο Βαγιαννίδης κατέγραψε την πρώτη του ασίστ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας ιδανικά τη διαδρομή του με τα «Λιοντάρια».