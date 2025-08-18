Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 άτομα – Βίντεο ντοκουμέντο

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 άτομα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας. Σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, τέσσερις νεαροί κατάφεραν μέσα σε μόλις επτά λεπτά να ανοίξουν ένα επαγγελματικό φορτηγό, να το θέσουν σε λειτουργία και να εξαφανιστούν. Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις κλοπών μηχανών, με δράστες που δρουν αθόρυβα και εξαφανίζονται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η χώρα μας, όπως δείχνουν τα στοιχεία, κατακτά το «χάλκινο» μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις κλοπές οχημάτων. Οι δράστες κινούνται μεθοδικά, χωρίς να γίνονται εύκολα αντιληπτοί, και εξαφανίζουν οχήματα σε χρόνο-ρεκόρ. Καθημερινά, κατά μέσο όρο, πάνω από 50 οχήματα «κάνουν φτερά», με τα ξημερώματα να αποτελούν συχνά την ώρα δράσης τους.

Στην υπόθεση με το φορτηγό, το βίντεο που μετέδωσε το Mega καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών. Οι τέσσερις νεαροί πλησίασαν το όχημα, αγνόησαν την κάμερα που υπήρχε ακριβώς από πάνω του και μεθοδικά το ξεκλείδωσαν. Ο ιδιοκτήτης περιγράφει: «Το φορτηγό βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από αποθήκη της εταιρίας. Είναι πολύ φωτισμένο σημείο, γι’ αυτό και το επιλέξαμε και το παρκάραμε εκεί πολλούς μήνες. Ήταν κλειδωμένο το τιμόνι, υπήρχε διακόπτης κεντρικός, ο οποίος απομονώνει το ρεύμα πλήρως από το αυτοκίνητο».

Οι δράστες λειτούργησαν οργανωμένα. «Τέσσερις και πέντε… Τέσσερις νεαροί άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, αγνοώντας εντελώς την κάμερα που τους κατέγραψε, εντόπισαν το κεντρικό σύστημα κλειδώματος του ρεύματος, το επανασύνδεσαν, μπήκε ένας από κάτω, προφανώς με πρόσθετα καλώδια. Το έβαλαν μπροστά και έφυγαν μέσα σε εφτά λεπτά. Αφού απομακρύνθηκαν από το σημείο που τους κατέγραφαν οι κάμερες, πήγαν στον επόμενο δρόμο, αγνόησαν τους πάντες. Έψαξαν το όχημα, αφαίρεσαν το σύστημα εντοπισμού, το πέταξαν λίγο πιο κάτω και έφυγαν. Καπέλα φορούσαν, δεν ήταν καλυμμένα τα πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σύνηθες, ήταν ένα παλιό φορτηγό», σημειώνει ο ιδιοκτήτης.

Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται και με μηχανάκια. Στις 01:20 τα ξημερώματα στον Πειραιά, δύο νεαροί εντόπισαν ένα δίκυκλο, ανέβηκαν πάνω του και εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους να φαίνονται καθαρά. Παρόμοιο σκηνικό καταγράφηκε ξανά στις 04:20, όταν άλλος νεαρός εντόπισε μηχανάκι, το καβάλησε και έφυγε ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο.

