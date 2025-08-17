Αντόνιο Κόστα: Η διατλαντική ενότητα είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Αντόνιο Κόστα

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατ;a τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:40 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Σκηνοθετεί «ψεύτικες νίκες» στην Ουκρανία για να επηρεάσει τον Τραμπ – Δείτε φωτογραφίες

Η Ρωσία φέρεται να έχει δημιουργήσει στημένα βίντεο με στρατιώτες της να «καταλαμβάνουν» ουκρα...
20:01 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι για την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

Την ευγνωμοσύνη και την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγ...
19:30 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Μακρόν: «Δεν μπορούν να υπάρξουν εδαφικές διαπραγματεύσεις χωρίς τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων της Ουκρανίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους μετά από τη...
19:22 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Τέρενς Σταμπ: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Βρετανός ηθοποιός – Ενσάρκωσε τον στρατηγό Ζοντ στις πρώτες ταινίες «Σούπερμαν»

Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ταινίες, μεταξύ των ο...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»