Τέρενς Σταμπ: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Βρετανός ηθοποιός – Ενσάρκωσε τον στρατηγό Ζοντ στις πρώτες ταινίες «Σούπερμαν»

Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Σούπερμαν» και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου», απεβίωσε το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε η οικογένεια του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, το οποίο θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια», έγραψε η οικογένειά του σε μια ανακοίνωση.

Φυσιογνωμία του Λονδίνου των Swinging Sixties, ο Τέρενς Σταμπ έμεινε αξέχαστος για το ρόλο του στρατηγού Ζοντ στον «Σούπερμαν», καθώς και για τους ρόλους του σε ταινίες του Παζολίνι και του Κεν Λόουτς.