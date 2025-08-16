Πανεύκολη συνταγή για ριζότο με μανιτάρια – Είναι σαν να φτιάχτηκε σε βραβευμένο εστιατόριο με 5 αστέρια Μισελέν

Πανεύκολη για ριζότο με μανιτάρια από βραβευμένο εστιατόριο με 5 αστέρια Μισελέν. Φωτογραφία: Freepik
Μπορεί η συνταγή να είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα έχει την γεύση σπιτικού ιταλικού πιάτου. Τα υλικά δεν είναι πολλά – το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος και προσοχή. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε τα μανιτάρια της αρεσκείας σας.

Αρκεί να έχετε μανιτάρια της προτίμησής σας, ρύζι Arborio και τυρί παρμεζάνα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά οικονομικό γεύμα. Ακόμη, θα χρειαστεί να μαγειρέψετε τον ζωμό και το ρύζι – αργά μέχρι το ρύζι ν’ απορροφήσει τον ζωμό, λίγο παραπάνω από 30 λεπτά.

Αυτό είναι και το πιο χρονοβόρο σημείο της συνταγής. Το αποτέλεσμα ωστόσο, αξίζει τον κόπο.

Υλικά για τη συνταγή

  • 6 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου, χωρισμένα
  • 3 κουταλιές ελαιόλαδο, χωρισμένες
  • 1 κιλό μανιτάρια portobello, κομμένα σε λεπτές φέτες
  • 1 κιλό λευκά μανιτάρια, κομμένα σε λεπτές φέτες
  • 2 εσαλότ, ψιλοκομμένα
  • 1 ½ φλιτζάνι ρύζι Arborio
  • ½ φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι κατά προτίμηση
  • 3 κουταλιές ψιλοκομμένα σχοινόπρασα
  • 4 κουταλιές βούτυρο
  • ⅓ φλιτζάνι φρεσκοτριμμένο τυρί παρμεζάνα

Οδηγίες

  • Βράστε 6 κούπες με ζωμό σε μια κατσαρόλα.
  • Σε ένα διαφορετικό τηγάνι, ζεστάνετε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο πάνω από την μέτρια θερμοκρασία.
  • Ανακατέψτε τα μανιτάρια και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν – για περίπου 3 λεπτά.
  • Βγάλτε τα μανιτάρια και τα υγρά και αφήστε τα στην άκρη.
  • Θα προσθέσετε αργότερα τα μανιτάρια και τα υγρά τους στο ριζότο, προς το τέλος – έτσι η γεύση θα είναι καλύτερη.
  • Στο άδειο τηγάνι, προσθέστε μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ανακατέψτε με τα εσαλότ. Μαγειρέψτε τα για 1 λεπτό.
  • Προσθέστε το ρύζι Arborio και ανακατέψτε το για να βεβαιωθείτε ότι έχει καλυφθεί καλά με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (EVOO) – περίπου 2 λεπτά. Όταν το ρύζι αποκτήσει χρυσή απόχρωση μπορείτε να ρίξετε το κρασί, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
  • Προσθέστε μισή κούπα ζωμό στο ρύζι και ανακατέψτε μέχρι να απορροφηθεί.
  • Συνεχίστε να ρίχνετε το μισό της κούπας με τον ζωμό τη φορά, ανακατεύοντας παράλληλα, μέχρι ν’ απορροφηθεί το υγρό και το ρύζι να γίνει αλ ντέντε, για περίπου 20 – 25 λεπτά.
  • Απομακρύνετε από τη φωτιά και ανακατέψτε τα μανιτάρια με το υγρό τους, βούτυρο, το σχοινόπρασο και την παρμεζάνα.
  • Προσθέστε αλάτι και πιπέρι.
  • Ανακατέψτε το βούτυρο – το καλύτερο σημείο! Απογειώνει τη γεύση.
  • Σερβίρετε με επιπλέον παρεμεζάνα και γαρνίρετε μια φρεσκοκομμένο σχοινόπρασο.

