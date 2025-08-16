Πανεύκολη συνταγή για ριζότο με μανιτάρια – Είναι σαν να φτιάχτηκε σε βραβευμένο εστιατόριο με 5 αστέρια Μισελέν

Μπορεί η συνταγή να είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα έχει την γεύση σπιτικού ιταλικού πιάτου. Τα υλικά δεν είναι πολλά – το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος και προσοχή. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε τα μανιτάρια της αρεσκείας σας.

Αρκεί να έχετε μανιτάρια της προτίμησής σας, ρύζι Arborio και τυρί παρμεζάνα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά οικονομικό γεύμα. Ακόμη, θα χρειαστεί να μαγειρέψετε τον ζωμό και το ρύζι – αργά μέχρι το ρύζι ν’ απορροφήσει τον ζωμό, λίγο παραπάνω από 30 λεπτά.

Αυτό είναι και το πιο χρονοβόρο σημείο της συνταγής. Το αποτέλεσμα ωστόσο, αξίζει τον κόπο.

Υλικά για τη συνταγή

6 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου, χωρισμένα

3 κουταλιές ελαιόλαδο, χωρισμένες

1 κιλό μανιτάρια portobello, κομμένα σε λεπτές φέτες

1 κιλό λευκά μανιτάρια, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 εσαλότ, ψιλοκομμένα

1 ½ φλιτζάνι ρύζι Arborio

½ φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι κατά προτίμηση

3 κουταλιές ψιλοκομμένα σχοινόπρασα

4 κουταλιές βούτυρο

⅓ φλιτζάνι φρεσκοτριμμένο τυρί παρμεζάνα

Οδηγίες