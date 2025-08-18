Θεσσαλονίκη: 5χρονο αγοράκι υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια – 2 συλλήψεις 

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με εγκαύματα στο χέρι διακομίσθηκε ένα αγοράκι 5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικού παιχνιδιού σε αναψυκτήριο της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ο 43χρονος ιδιοκτήτης του αναψυκτήριου και ο 58χρονος ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιγνίων, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.:

«Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (17- 08-2025), 2 ημεδαποί ηλικίας 43 και 58 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παίγνια, ανήλικος κατά την επαφή του με ένα από αυτά, υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Συνελήφθησαν ο 43χρονος ως ιδιοκτήτης του αναψυκτήριου και ο 58χρονος ως ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιγνίων, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».