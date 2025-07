Έλον Μασκ: Χαμός στα social media με τον χάρτη επέκτασης της υπηρεσίας Robotaxi της Tesla – Σχόλια για το «ακατάλληλο» σχήμα και το «ανώριμο» χιούμορ

Η Tesla επέκτεινε τη ζώνη εξυπηρέτησης του πολυαναμενόμενου φιλόδοξου πρότζεκτ της, το Robotaxi, στο Όστιν του Τέξας. Ωστόσο, όπως παρατήρησαν χρήστες της εφαρμογής, το σχήμα του χάρτη παραπέμπει εμφανώς σε ανδρικό μόριο, κάτι που σχολιάστηκε έντονα στα social media, καθώς το συνέδεσαν με την… ανώριμη αίσθηση του χιούμορ του Έλον Μασκ.

Η ανακοίνωση της επέκτασης από την Robotaxi, με τη δημοσίευση του επίμαχου χάρτη, έγινε στην πλατφόρμα Χ, με τη λεζάντα: «Harder, Better, Faster, Stronger» (Πιο σκληρά, καλύτερα, γρηγορότερα, πιο δυνατά).



«Μόλις επεκτείναμε τον τομέα εξυπηρέτησης… Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της μελιτζάνας!», είχαν γράψει λίγο νωρίτερα.



Η υπηρεσία Robotaxi αποτελεί τη νέα αυτόνομη υπηρεσία μετακίνησης της Tesla, η οποία χρησιμοποιεί οχήματα εξοπλισμένα με το λογισμικό Full Self-Driving (FSD) της εταιρείας. Το Robotaxi έκανε την πρεμιέρα του σε πιλοτική μορφή στο Όστιν του Τέξας στις 22 Ιουνίου 2025, με περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Robotaxi doing a U-turn better & more confidently than a human 🦾 @elonmusk @robotaxi pic.twitter.com/braS6UVIXy



Ο δισεκατομμυριούχος CEO της εταιρείας έκανε retweet μια ανάρτηση του χρήστη @Teslaconomics, σχολιάζοντας: «Bigger, longer and uncut» (Πιο μεγάλοι, πιο μακριά και χωρίς λογοκρισία).



Το «χιούμορ» του Μασκ συνεχίστηκε όταν σε νέα ανάρτησή του, αντέδρασε στις επικρίσεις των ΜΜΕ για το σχήμα της νέας διαδρομής, γράφοντας: «Κι όμως παίρνουν τόσο στα σοβαρά τους εαυτούς τους».

And they take themselves so seriously 😂

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025