Βίντεο: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Μητέρα και κόρη ξυλοκόπησαν φοιτήτρια, ζητούν συγγνώμη αλλά δέχονται απειλές θανάτου

Ένας καβγάς για μια θέση πάρκινγκ στην περιοχή Ridgewood του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό, καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά και εκατοντάδες απειλές θανάτου, με μητέρα και κόρη να ζητούν πλέον συγγνώμη – αλλά η φοιτήτρια που έπεσε θύμα της επίθεσης δηλώνει πως δεν τη δέχεται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου, όταν η 21χρονη φοιτήτρια Jada McPherson προσπάθησε να παρκάρει σε θέση που μια γειτόνισσα είχε «κρατήσει», βάζοντας έναν κάδο σκουπιδιών για λογαριασμό της οικογένειας της Andreea Dumitru, η οποία είχε πάει τον μικρό της γιο στα McDonald’s.

Σύμφωνα με το βίντεο που έγινε viral, η 45χρονη Dumitru και η κόρη της Sabrina Starman, 21 ετών, μαζί με έναν άγνωστο άνδρα, επιτέθηκαν στη McPherson, την χτύπησαν, την τράβηξαν από τα μαλλιά και την έριξαν στο έδαφος, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Στο βίντεο, η Dumitru ακούγεται να φωνάζει: «Είσαι μία μαϊμού, σκύλα».

«Είσαι μετανάστρια, σκύλα» απαντά η McPherson.

Τότε η 21χρονη Starman παρεμβαίνει, λέγοντας στη McPherson πως είναι «μία σκλάβα, σκύλα».

So two MEN (one in the plaid pants) and a woman assaulted this Black young lady over a parking spot and NOBODY helped? I hope she pressed charges and gets the justice that she deserves!!! 😡😤🤬 (Ridgewood, NY) #crime #NewYork #Queens #news pic.twitter.com/SUtqSeTave

— Sharon Epperson (@Sharonepperson) July 10, 2025