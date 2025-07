ΗΠΑ: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Νέα Υόρκη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Νιου Τζέρσεϊ – Βίντεο από τις πλημμύρες στο μετρό του Μανχάταν

Καθώς η κακοκαιρία σαρώνει το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, η Νέα Υόρκη βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω αιφνίδιων πλημμυρών, ενώ περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Οι Αρχές της πόλης κάλεσαν όσους διαμένουν σε υπόγεια διαμερίσματα να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν άμεσα.

«Αν ζείτε σε υπόγειο διαμέρισμα, παραμείνετε σε εγρήγορση. Οι αιφνίδιες πλημμύρες μπορεί να συμβούν με ελάχιστη προειδοποίηση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Έχετε κοντά σας τηλέφωνο και φακό. Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε σε υψηλότερο έδαφος», πρόσθεσε.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) δήλωσε ότι στο δυτικό τμήμα της κομητείας Union στο Νιου Τζέρσεϊ σημειώθηκαν «απειλητικές για τη ζωή» πλημμύρες από καταιγίδες το βράδυ της Δευτέρας.

Το φαινόμενο υποχώρησε γύρω στις 10 μ.μ., χωρίς να έχουν αναφερθεί θάνατοι. Παρ’ όλα αυτά, το NWS προειδοποίησε ξανά: «Απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες είναι πιθανές στη δυτική κομητεία Union, στο Νιου Τζέρσεϊ».



Βίντεο από το Μανχάταν δείχνει νερά να πλημμυρίζουν τον σταθμό του μετρό στην 28η Οδό ενώ επιβάτες βρίσκονταν μέσα στο συρμό.

Η Διεύθυνση Μεταφορών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας X: «Σκεφτείτε εναλλακτικές διαδρομές και αναμένετε καθυστερήσεις».

Παράλληλα, υπό προειδοποίηση αιφνίδιας πλημμύρας βρίσκονται τόσο η κομητεία Bergen στο Νιου Τζέρσεϊ όσο και η κομητεία Westchester στη Νέα Υόρκη.

Προβλήματα παρατηρούνται και στις εναέριες μετακινήσεις, καθώς 1.966 πτήσεις ακυρώθηκαν και περισσότερες από 10.090 καθυστέρησαν σε ολόκληρη τη χώρα λόγω καιρού, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στις ανατολικές πολιτείες.

Τα αεροδρόμια LaGuardia και Newark ανέφεραν αναστολή πτήσεων, ενώ και το JFK προειδοποίησε για πιθανές επιπτώσεις στις πτήσεις λόγω του καιριού. Η United Airlines επιβεβαίωσε τις καθυστερήσεις, δηλώνοντας: «Οι σοβαρές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις στο Newark Liberty».

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών και των «υψηλών επιπέδων βροχόπτωσης σε περιοχές της πολιτείας».

«Παραμείνετε εντός σπιτιού και αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις», έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

