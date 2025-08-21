Αντόνιο Ταγιάνι: Απαράδεκτο το σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ισραηλινό σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης, το οποίο είναι «αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» και ενδέχεται «να υπονομεύσει οριστικά τη λύση των δύο κρατών».

Το Ισραήλ ενέκρινε χθες ένα σχέδιο για την οικοδόμηση 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το οποίο θα διχοτομήσει το παλαιστινιακό έδαφος και θα εμποδίσει τη δημιουργία ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ενότητα.

«Η ισραηλινή απόφαση να προχωρήσει σε νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση», διαβεβαίωσε.

