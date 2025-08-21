Champions League: Εκπληκτική η Μπόντο Γκλιμτ, ανοιχτοί λογαριασμοί για τους υπόλοιπους – Δείτε τα γκολ

Η πρώτη αγωνιστική των playoffs του Champions League προσέφερε σπουδαίες αναμετρήσεις και μεγάλα σκορ. Η Μπόντο Γκλιμτ έκανε επίδειξη δύναμης, διαλύοντας με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς στη Νορβηγία και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκρισή της στη League Phase, την ώρα που οι αγώνες σε Βασιλεία, Κωνσταντινούπολη και Γλασκώβη άφησαν τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς.

Στην Ελβετία, η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Βασιλεία και όλα θα κριθούν στη Δανία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 14ο λεπτό με πέναλτι του Σακίρι, όμως οι Δανοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κεφαλιά του Περέιρα. Στο 82΄ η Βασιλεία έμεινε με παίκτη λιγότερο, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ατζετέι, και λίγο αργότερα η Κοπεγχάγη έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Κορνέλιους, όμως το VAR ακύρωσε το τέρμα ως οφσάιντ, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Χιτζ, Τσουνεμότο, Μπάριτσιτς, Ατζετέι, Σμιντ, Μετίνιο, Λερόι (84′ Βουιλόζ), Σότιτσεκ (77′ Κοϊντρέντι), Σακίρι, Οτέλε, Αγέτι (68′ Μπροσίνσκι).

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Ουέσκας, Χατζηδιάκος, Περέιρα, Λόπες, Λάρσον (70′ Μάτσον), Λεράγκερ, Κλεμ (83′ Κλάεσον), Ρόμπερτ (64′ Μουκοκό), Ελιουνούσι, Κορνέλιους

Την ίδια ώρα, στην Κωνσταντινούπολη, η Φενερμπαχτσέ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη έμειναν στο 0-0. Οι Πορτογάλοι έπαιξαν με δέκα παίκτες από το 71ο λεπτό, μετά την αποβολή του Φλορεντίνο, όμως άντεξαν στην πίεση των Τούρκων και πήραν αποτέλεσμα που τους δίνει ελπίδες για τη ρεβάνς στη Λισαβόνα. Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε μέχρι το 77ο λεπτό, αφήνοντας τη θέση του στον Γκουβέια.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Ιρφάν, Μουλντούρ (79′ Αϊντίν), Σκρίνιαρ, Οστερβόλντε, Σεμέδο, Άμραμπατ, Φρεντ (86′ Καχβετσί), Μπράουν, Σιμάνσκι, Ντουράν (67′ Ταλίσκα), Εν-Νεσιρί

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αντόνιο Σίλβα, Οταμέντι, Νταλ, Ρίος, Μπαρενετσέα (64′ Ιβάνοβιτς), Φλορεντίνο, Άουρσνες, Παυλίδης (77′ Γκουβέια), Ακτούρκογλου (77′ Μπαρέιρο)

Στη Νορβηγία, η Μπόντο Γκλιμτ επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται μία από τις πιο συναρπαστικές ευρωπαϊκές ομάδες της τελευταίας τετραετίας. Μέσα σε μόλις 25 λεπτά σημείωσε τρία γκολ απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, για να ακολουθήσουν άλλα δύο στο δεύτερο ημίχρονο (το πέμπτο ως αυτογκόλ), μετατρέποντας τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία. Η ομάδα των πρωταθλητών Νορβηγίας έδειξε πως μόνο τυχαία δεν έφτασε πέρυσι μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Τέλος, στη Γλασκώβη, η Σέλτικ δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και έμεινε στο 0-0 με την Καϊράτ Αλμάτι. Οι Καζάκοι απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν απέναντι στους «Κέλτες» και πλέον θα κυνηγήσουν την έκπληξη στη ρεβάνς, με το δικό τους γήπεδο και τον κόσμο στο πλευρό τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3 (30’ Βάργκα – 50’ Γιάνκοβιτς, 67’ Μεντίνα, 84’ Κουρμπανλί)

(Αζερμπαϊτζάν) 1-3 (30’ Βάργκα – 50’ Γιάνκοβιτς, 67’ Μεντίνα, 84’ Κουρμπανλί) Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2 (58’ Ντουάρτε – 1’ Κορέια, 55’ πεν. Πεπέ)

(Κύπρος) 1-2 (58’ Ντουάρτε – 1’ Κορέια, 55’ πεν. Πεπέ) Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3 (50’ Ντανίλο – 3’ Βερμάντ, 7’ Σπίλερς, 20’ Μέχελε)

(Βέλγιο) 1-3 (50’ Ντανίλο – 3’ Βερμάντ, 7’ Σπίλερς, 20’ Μέχελε) Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0 (7’ Χογκ, 10’ Μπιόρτουφτ, 25’ Σάλτνες, 54’ Έβγεν, 79’ αυτ. Μπόβινγκ)

(Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0 (7’ Χογκ, 10’ Μπιόρτουφτ, 25’ Σάλτνες, 54’ Έβγεν, 79’ αυτ. Μπόβινγκ) Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1 (14’ πεν. Σακίρι – 45+3’ Γκάμπριελ Περέιρα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League Phase έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.