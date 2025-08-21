Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025: Παρθένοι, ήρθε η ώρα για μία μεγάλη εκκαθάριση

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (21/08/2025)

Κριός

Κριέ, αν περίμενες την κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσεις το μυστικό σου σχέδιο, αυτή η στιγμή έχει φτάσει. Δεν πρόκειται για άσκηση. Τώρα καλείσαι να πετύχεις κάτι περισσότερο για τον εαυτό σου.

Στις 21 Αυγούστου, το σύμπαν σου ανοίγει χώρο για να ανέβεις στην ιεραρχία. Σου εξασφαλίζει λίγα εμπόδια και μεγάλες ευκαιρίες. Κάνε τολμηρές κινήσεις, φλέρταρε με τον κίνδυνο και μην απολογείσαι που προκαλείς αναταραχή.

Ταύρος

Ταύρε, πριν χάσεις την ψυχραιμία σου και ξεκινήσεις να μιλάς για όσα σε ενοχλούν σκέψου το εξής: Τα λόγια σου θέλεις να ενεργοποιήσουν τους άλλους ή θέλεις να κάψεις τις γέφυρες μαζί τους;

Η φωνή σας είναι όπλο οπότε βεβαιωθείτε ότι στέλνετε το σωστό μήνυμα για να το ακούσει ο κόσμος στις 21 Αυγούστου.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η παράτολμη πλευρά που κρύβετε μέσα σας θέλει να βγει στην επιφάνεια και να ξεκινήσει μία περιπέτεια. Επιτρέψτε της να βγει αλλά μην την αφήσετε να πάρει το τιμόνι της ζωής σας.

Η Πέμπτη είναι μια μέρα για να τιμήσετε την περιέργειά σας και να κυνηγήσετε άγνωστες καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από χάρτη. Χρειάζεται, όμως, να είστε προσεκτικοί γιατί μια λάθος στροφή μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή. Να είστε γενναίοι, αλλά να είστε σκόπιμοι με τις επιλογές σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, δεν είσαι πλέον κολλημένος στο λαβύρινθο. Όσο μπλεγμένοι στις σκέψεις σας και αν ήσασταν αυτό τώρα λαμβάνει τέλος. Επιτέλους ο δρόμος μπροστά σας βγάζει πολύ νόημα, επειδή οι αξίες σας είναι ξεκάθαρες.

Βλέπετε με νέα μάτια και καθοδηγείστε από ένστικτα που ποτέ δεν σας απογοήτευσαν, ακόμη και όταν τα αμφισβητούσατε. Εμπιστευτείτε αυτό που το σώμα σας ήδη γνωρίζει, γιατί από τις 21 Αυγούστου και μετά, αυτή είναι η μόνη κατεύθυνση που αξίζει.

Λέων

Λέων, η ευκαιρία μπροστά σου μπορεί να φαίνεται αδύνατη αλλά δεν είναι. Παίξτε το χαρτί σας πριν εξαφανιστούν τα χαρτιά από το τραπέζι. Υπάρχει μια ιστορία που περιμένει να ξεδιπλωθεί, αλλά χρειάζεται τη δική σας συμμετοχή.

Στις 21 Αυγούστου, γίνετε ο τίτλος σε αυτή την ιστορία όχι η υποσημείωση. Δεν είστε φτιαγμένοι για να παρακολουθείτε από μακριά. Βγείτε στο προσκήνιο και γίνετε οι πρωταγωνιστές.

Παρθένος

Παρθένε, κρατούσες τα φαντάσματα του παρελθόντος σου καλά κρυμμένα για πολύ καιρό. Τους είχε επιτρέψει να περιφέρονται ανεξέλεγκτα στους διαδρόμους του εσωτερικού σου κόσμου. Ήρθε η ώρα να κάνετε μία μεγάλη εκκαθάριση.

Να θυμάστε ότι όσα πράγματα δεν λέμε στην πορεία αποκτούν μεγάλη δυναμική. Έτσι στις 21 Αυγούστου, απελευθερώστε όσα σας βαραίνουν πριν σαμποτάρουν τη χαρά σας. Απλά να θυμάστε ότι πρόκειται για μια εκκαθάριση, όχι για μία διαδικασία αυτολύπησης.

Ζυγός

Ζυγέ, οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται και ο χρόνος σου είναι περιορισμένος. Δεν χρειάζεται να είσαι τα πάντα για όλους. Κλείστε τις πόρτες και απομακρύνετε τον θόρυβο.

Οχυρώστε το εσωτερικό σας καταφύγιο στις 21 Αυγούστου. Δηλώστε πρώτα από όλα την αφοσίωσή σας προς τον εαυτό σας. Διατηρήστε τη μαγεία σας και την ενέργεια σας για τα πράγματα που έχουν σημασία για εσάς.

Σκορπιός

Σκορπιέ, έχεις επιβιώσει από μεταμόρφωση σε μεταμόρφωση. Αλλά τι θα γινόταν αν η θεραπεία τελικά δεν περνάει μόνο μέσα από τον πόνο και την δυσκολία; Τι θα γινόταν αν η χαρά ήταν στο επίκεντρο της επόμενης επανάστασή σας;

Η λύση δεν χρειάζεται να είναι πάντα το αποτέλεσμα μίας αλλαγής. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να μαλακώσει στις 21 Αυγούστου. Εκφραστείτε και αφήστε την χαρά να μπει στην ζωή σας χωρίς καχυποψία.

Τοξότης

Τοξότη, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσεις κάτι που φοβάσαι πολύ. Ξέρεις αυτή την μεγάλη τρομακτική ιδέα, που σε στοιχειώνει στις 3 το πρωί και σε κάνει να βουρκώνεις. Σήμερα βάλτε την στο τραπέζι. Μην κρατιέστε μακριά.

Να θυμάστε ότι όταν περιμένετε για τις τέλειες συνθήκες προκειμένου να κυνηγήσετε τα όνειρα σας αυτό είναι μία μορφή φόβου. Η αξία σας δεν καθορίζεται από το αποτέλεσμα που θα έχετε. Μετριέται από την προθυμία σας να προσπαθήσετε, ειδικά όταν ρισκάρετε πολλά.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, στις 21 Αυγούστου, πάρε τον δρόμο που είναι πιο αβέβαιος. Έχετε συνηθίσει τα πράγματα να είναι προβλέψιμα και ελεγχόμενα. Ωστόσο ο χρυσός δεν κρύβεται στην πεπατημένη.

Οι σύμμαχοι περιμένουν να σε βοηθήσουν να ανέβεις στην κορυφή. Δεν θα ξέρουν, όμως, ότι τους χρειάζεσαι, αν δεν ζητήσεις την βοήθεια τους. Αποδώστε φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που σας ενισχύουν και μην μειώνετε την επιτυχία σας. Υπάρχουν αρκετά εύσημα για όλους.

Υδροχόος

Υδροχόε, η Πέμπτη είναι μια μέρα που θα φέρει επανάσταση στην προσέγγισή σου στις σχέσεις. Ξεφορτωθείτε ό,τι σας βαραίνει και ξαναγράψτε τους κανόνες της σύνδεσης.

Στις 21 Αυγούστου, αναζητήστε εκείνους που σας κάνουν να λάμπετε και σας προκαλούν πνευματικά να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Η αφοσίωση είναι κάτι που κερδίζεται, όχι κάτι που οφείλεται. Επιλέξτε ανθρώπους που βλέπουν το μέλλον σας τόσο καθαρά όσο και εσείς.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο συναισθηματικό σας κόσμος είναι ανοιχτός και την Πέμπτη και το σύμπαν σας ρωτάει ποια καθημερινή ρουτίνα χρειάζεστε για να παραμείνετε προσγειωμένοι. Κόψτε τις συνήθειες που σπαταλούν την ενέργεια σας.

Η εξάρτηση από κακές συνήθειες ανήκει στο παρελθόν. Είστε το εσωτερικό σας ασφαλές καταφύγιο όταν οι τελετουργίες σας παρέχουν τη δομή που σας βοηθά να ανθίσετε.