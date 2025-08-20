Νατσιός: Η χώρα να «σφραγίσει» τα σύνορά της

Enikos Newsroom

πολιτική

ΝΑΤΣΙΟΣ

Κριτική στην κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε επικοινωνιακά ημίμετρα στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, ασκεί, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός.

Νατσιός για Δεκαπενταύγουστο: «Η Παναγία μας είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, η χαρά όλου του κόσμου»

Συγκεκριμένα, «για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, με επικοινωνιακά ημίμετρα, εν όψει ΔΕΘ, προσπαθεί να πείσει ότι αντιμετωπίζει αυστηρότερα την παράνομη μετανάστευση στην χώρα. Όμως μόνη-βασική κατεύθυνση στο νομοσχέδιο που κατέθεσε είναι η ποινικοποίηση της παραμονής για όσους δεν έλαβαν άσυλο, που ούτε αυτό υπήρχε μέχρι σήμερα… Ούτε κουβέντα για ενίσχυση της αποτροπής. Ούτε κουβέντα για αυστηροποίηση της φύλαξης των συνόρων. “Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο λαθρομετανάστης”!».

Κατά τον πρόεδρο της Νίκης, «μόνη λύση (είναι) η στρατιωτικοποίηση των συνόρων. Η χώρα πρέπει να “σφραγίσει” τα σύνορά της, πριν τα κέντρα κράτησης γίνουν πιο πολλά από τα χωριά μας…!», καταλήγει.

19:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

