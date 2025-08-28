Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά στα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι το όνομα του νέου πολιτικού σχηματισμού θα είναι «το λαγούμι».

«Είναι δύο χρόνια και δύο μήνες βουλευτής εν ενεργεία, δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει μισή ομιλία στη Βουλή και κάνει, ουσιαστικά εισπράττοντας μια αποζημίωση που δεν αντιστοιχεί σε τίποτα – γιατί εγώ δεν νομίζω ότι του οφείλουν οι πολίτες να τον πληρώνουν για να μην πατάει και να είναι άφαντος – ζωάρα. Κι αυτή είναι η αλήθεια. Και φαίνεται ότι δεν του φτάνουν τα χρήματα αυτά, οπότε ψάχνει. Γιατί όταν λέει ένας εν ενεργεία βουλευτής “μου λείπει η ενεργός πολιτική”, στ’ αλήθεια καταλαβαίνετε τι λέει: Μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία. Και προφανώς αυτή τη στιγμή όλη αυτή η κουβέντα για κόμμα, είναι κουβέντα για το πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων αν όντως το κάνει για «τα φράγκα», όπως είπε η κα Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε: «Είναι προφανές. Είναι εν ενεργεία βουλευτής. Είναι βουλευτής Πειραιά, το ξέρετε; Στην περιφέρειά του υπάγεται η Αίγινα. Πέθανε μια γυναίκα στην Αίγινα επειδή δεν πήγε ποτέ ασθενοφόρο. Άφαντος ο Τσίπρας. Πήγε ο Φάμελλος με άλλον έναν βουλευτή, τον κ. Παναγιωτόπουλο να κάνουν παρέμβαση γι’ αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο κι εγώ μίλησα. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σαφές ότι ο κ. Τσίπρας βλέπει την πολιτική σαν μπίζνες. Αυτή τη στιγμή του λείπουν κάποια χρήματα, είναι προφανές».

«Είναι πάρα πολύ βαρύ που αυτός ο τύπος παραμένει στη Βουλή, ενώ δεν προσφέρει κανένα έργο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την περίοδο που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κα Κωνσταντοπούλου είπε: «Ήτανε αυτός ο οποίος κάλεσε τον κόσμο να αποφασίσει για την τύχη του, να δώσει εντολή και μετά μεγαλοπρεπώς παραβίασε. Δεν συγχωρείται. Είναι το βαρύτερο που μπορεί να διαπράξει πολιτικό πρόσωπο. Να παραβιάσει τη λαϊκή ετυμηγορία».

«Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει», υπογράμμισε η κα Κωνσταντοπούλου στο ερώτημα των δημοσιογράφων σχετικά με την επίδραση που θα είχε η δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και στο δικό της κόμμα και πρόσθεσε: «Εμείς δεν έχουμε γιατί ούτε χρωστάμε γραμμάτια σε κανέναν, ούτε ήμασταν συνένοχοι σε όλα όσα έκανε, ούτε έχουμε κανέναν λόγο να συμπράττουμε στην εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Γνωρίζει πολύ καλά ότι θα έχει να αντιμετωπίσει τα πεπραγμένα του. Θα έχει να αντιμετωπίσει την παραβίαση του δημοψηφίσματος, το τρίτο μνημόνιο που το έφερε και το επέβαλε, το κυνήγι μαγισσών που έκανε σε όποιον διαφώνησε, την καταστολή την άγρια την οποία επιφύλαξε σε όποιον διαμαρτυρήθηκε είτε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου, είτε για τους πλειστηριασμούς, την ποινικοποίηση της αντίστασης στους πλειστηριασμούς, το ιδιώνυμο, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, τα ΜΑΤ έξω από το Μαξίμου. Όλα αυτά που έκανε. Το ότι έκαψε και οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι και είχε οργανώσει μια κακοπαιγμένη θεατρική παράσταση με τους υπουργούς του, να παριστάνουν στις 12 το βράδυ ότι δεν γνωρίζουν για νεκρούς, ενώ γνώριζε η Αστυνομία, το Λιμενικό, όλες οι υπηρεσίες και ο ίδιος προσωπικά ότι υπήρχαν δεκάδες νεκροί».

«Ελπίζω να μην εξαντλήσουμε τον χρόνο μας να μιλάμε για ένα θέμα τετελεσμένο, κατά την άποψή μου», συμπλήρωσε.

Ως προς την επισήμανση του Νίκου Στραβελάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει – σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου από άνθρωπο που βρίσκεται στο περιβάλλον του κ. Τσίπρα και της κας Κωνσταντοπούλου- να δημιουργήσει ένα κόμμα τύπου «Ζωής Κωνσταντοπούλου», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε: «Δεν νομίζω να ήτανε κοντά μου ο άνθρωπος που το είπε, γιατί προφανώς δεν έχει ιδέα για την Πλεύση Ελευθερίας. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό εγχείρημα. Είναι πρωτοβουλιακό, είναι αμεσοδημοκρατικό, είναι ανοιχτό και δεν έχει καμία σχέση με όλη τη σάπια κομματική λειτουργία, την οποία αγαπούν όλοι αυτοί. Εμείς δεν έχουμε ούτε τομεάρχες, επιτετραμμένους, τοπάρχες, τοπικάρχες, χωριουδάρχες, επικρατειάρχες κ.ο.κ.».

«Έχουμε ενεργούς ανθρώπους, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους και μέσα στη Βουλή καθημερινά και έξω από τη Βουλή καθημερινά, δίπλα στον κόσμο και τα κινήματα. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι αφιερωμένος. Εγώ δεν θα ανεχόμουν. Πώς να σας το πω; Είναι τρομακτικό να είναι διακοσμητικό στοιχείο κι ανύπαρκτο ένας πρώην πρωθυπουργός. Έχουν γίνει τόσες συζητήσεις για τα Τέμπη μόνο και δεν έχει πάρει τον λόγο μία φορά, την ώρα που πήγε μπροστά στις κάμερες να δώσει αίμα εκείνη τη μέρα για προεκλογικούς λόγους», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.