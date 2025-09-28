Ζελένσκι: Ο Πούτιν ετοιμάζεται να επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Πηγή: Χ/ Volodymyr Zelenskyy

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμό του στην Ουκρανία επιτιθέμενος σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, προέβλεψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και κατηγόρησε τη Ρωσία για πρόσφατες εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις οποίες χαρακτήρισε ως μια προσπάθεια να δοκιμαστούν οι άμυνες του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Κίεβο μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη σύγκρουση. «Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τελειώσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Θα ανοίξει κάποια άλλη κατεύθυνση. Κανείς δεν ξέρει προς τα πού. Το θέλει αυτό», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κρεμλίνο ελέγχει σκόπιμα την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τους ουρανούς της, μετά τις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ πάνω από μια δανική στρατιωτική βάση και πάνω από μια νορβηγική βάση το Σάββατο .

Ο Ζελένσκι υπονόησε ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα και επικίνδυνη απειλή. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία εντόπισε 92 μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν προς την Πολωνία με «χορογραφημένο» τρόπο. Αναχαίτισε τα περισσότερα από αυτά. Δεκαεννέα πέρασαν σε πολωνικό έδαφος, όπου οι Πολωνοί κατέρριψαν τέσσερα.

«Δεν συγκρίνω τις δυνάμεις μας. Εμείς βρισκόμαστε σε πόλεμο και αυτοί [η Πολωνία] όχι», τόνισε. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι εκπρόσωποι από αρκετές χώρες που δεν κατονομάζονται θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία για να λάβουν «πρακτική εκπαίδευση» στο πώς να αποκρούουν τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Ζελένσκι έρχονται μετά από αυτό που χαρακτήρισε «πολύ ωραίες» συνομιλίες με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει χάσει από το 2022, με την υποστήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

