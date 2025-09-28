Άγιος Έρωτας – Spoiler: Η Θάλεια πνίγεται στις τύψεις

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας». Η Θάλεια ζητά κάτι από τον Χάρη που θα τον αφήσει άφωνο, ενώ η είδηση του θανάτου της Ολυμπίας συγκλονίζει τη Στέρνα.

Η Δώρα καταρρακώνεται και αποκαλύπτει σε όλους ότι η Ολυμπία ήταν θεία της, εκφράζοντας βεβαιότητα πως ο θάνατός της δεν ήταν αυτοκτονία. Την ίδια στιγμή, η Θάλεια ζητά τη βοήθεια του Χάρη για να ξαναχτίσει τη σχέση με τα παιδιά της, ενώ η Αναστασία ανησυχεί μήπως είναι έγκυος από εκείνον.

Η Ειρήνη απορρίπτει την πρόταση του Κλεάνθη να εργαστεί στο σινεμά, ενώ ο Στέφανος αρχίζει να υποψιάζεται τις κινήσεις του Πέτρου και της Νότας. Ο Αντρέας αναλαμβάνει το διαζύγιο της Χριστίνας, προκαλώντας ανησυχία στον Κλεάνθη για τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τον ίδιο. Παράλληλα, ο Αντρέας δίνει στον Νικηφόρο το γράμμα της Ολυμπίας, ζητώντας του να ερευνήσει ξανά την υπόθεση.

Ο Νικηφόρος ψάχνει στο σπίτι της Ολυμπίας και ανακαλύπτει το ημερολόγιό της, μέσα στο οποίο καταγράφεται ο έρωτάς της για τον Παύλο. Παίρνει τα στοιχεία στο σπίτι του για να τα μελετήσει, όμως ο Παύλος, που πληροφορείται τα νέα από τον Σωτήρη, ετοιμάζει διάρρηξη.

Την ίδια στιγμή, ο πατήρ Νικόλαος, αφού συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εντοπίσει την κόρη της Χλόης και του Αργύρη, επικοινωνεί με τη Χλόη θέτοντας ως όρο να προσεγγίσει ο ίδιος τους θετούς γονείς της μικρής Ελευθερίας. Η Χλόη αρνείται την πρότασή του. Αντίθετα, η Θάλεια προσπαθεί να βρει τη δύναμη να συγχωρέσει τον πατέρα Νικόλαο, που την έκανε συνένοχη στην αρπαγή της εγγονής της.

