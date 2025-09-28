Δανάη Μιχαλάκη: Πότε θα τη δούμε στο Grand Hotel

Νάντια Ρηγάτου

Media

Δανάη Μιχαλάκη: Πότε θα τη δούμε στο Grand Hotel

Η ηθοποιός μπαίνει στον β΄κύκλο της σειράς Grand Hotel και παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Νάντια Ρηγάτου

Η Δανάη Μιχαλάκη επιστρέφει φέτος στη συχνότητα του Αντ1.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η ηθοποιός θα υποδυθεί τη Φρίντα Ζάππα, κολλητή φίλη της Αλίκης, δικηγόρος στο επάγγελμα που έρχεται στο Grand Hotel και γίνεται ο καταλληλότερος άνθρωπος που μπορεί να τη βοηθήσει να απαλλαγεί από τον Ρήγα.

Δυναμική προσωπικότητα με έντονη φεμινιστική δράση αρχίζει να χάνει τον έλεγχο μόνο όταν…ερωτεύεται μέσα στο ξενοδοχείο.

Η Δανάη Μιχαλάκη θα κάνει check in στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τη Φρίντα Ζάππα να έρχεται από το Παρίσι να κάνει έκπληξη στην Αλίκη.

 

 

