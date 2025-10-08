Μυτιλήνη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για τρομοκρατία

Συνελήφθη στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, την Τρίτη (7/10), ένας 32χρονος Τούρκος υπήκοος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

Ο 32χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, κατά τον έλεγχο που του έγινε πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ταξίδεψε, από τις Βρυξέλλες όπου ζούσε, στη Μυτιλήνη για μια ημέρα μαζί με ένα φίλο του για να αγοράσει σπίτι, όπως είπε στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επισκέφτηκε και άλλα μέρη της χώρας όπως τη Μύκονο.

Από την αρμόδια εισαγγελική αρχή αποφασίστηκε η προφυλάκισή του με σκοπό την έκδοσή του.