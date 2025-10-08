Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O.» στα Ιλίσια: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που μεταφέρει τη σακούλα με τη βόμβα

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στη ντισκοτέκ «Jacky.O.» στην οδό Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια, το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον δράστη να πλησιάζει το σημείο κρατώντας μία χάρτινη σακούλα, όπου οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έκρυβε τη βόμβα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησαν αυτοψία έξω από το νυχτερινό μαγαζί στην Μιχαλακοπούλου, όπου ενεργοποιήθηκε ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός λίγο μετά τις 22:00. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κτίριο αλλά και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, αυτό ήταν, ένας απίστευτος εκκωφαντικός θόρυβος. Στην αρχή λέω, κεραυνός; Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι κεραυνός», λέει μία περίοικος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο και να προχωρήσουν σε αυτοψία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 σε υλικό από κάμερα ασφαλείας έχουν εντοπίσει έναν άνδρα να αφήνει στο σημείο μια σακούλα και ύστερα από λίγα λεπτά να ακολουθεί η έκρηξη.

Τι είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών μίλησαν με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος τους είπε ότι το κλαμπ ήταν κλειστό τους τελευταίους μήνες λόγω ανακαίνισης και πως δεν έχει δεχτεί απειλές.

«Περίπου στις 22:00 έχει αφήσει ένας άνδρας μια χαρτοσακούλα, που μέσα ήταν η βόμβα. Από την στιγμή που την άφησε ύστερα από 3 λεπτά έσκασε. Δεν πάθαμε και μεγάλες ζημιές. Το μαγαζί το έχω αγοράσει και το έχω ανακαινίσει πριν από δύο μήνες. Δεν είναι κανένα έξαλλο μαγαζί, είναι μία ντίσκο, που έρχονται μεγάλες ηλικίες, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε. Ούτε διαφορές είχαμε με κανέναν. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο. Το μαγαζί Παρασκευή και Σάββατο θα ανοίξει κανονικά», φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στις αρχές.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του βομβιστή, αλλά και των πιθανών συνεργών του.

Δείτε το βίντεο: