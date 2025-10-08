Άγιος Έρωτας: Η Χλόη μιλάει με την κόρη της – Καθηλωτικό το αποψινό επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Ένα επεισόδιο γεμάτο συγκίνηση της σειράς “Άγιος Έρωτας” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο ενωμοτάρχης βρίσκει νέα στοιχεία για τον Μαρκόπουλο, την ίδια στιγμή που ο Τόλης εισβάλλει στο σπίτι του.

Ο πατήρ Νικόλαος ζητά από τη Χλόη να δεχθεί τους δικούς του όρους στην αναζήτηση της μικρής Ελευθερίας.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να μπορέσει να εντοπίσει την κόρη της Χλόης και του Αργύρη, επικοινωνεί με τη Χλόη για να της το πει, θέτοντας ως όρο να προσεγγίσει ο ίδιος τους θετούς γονείς της μικρής Ελευθερίας.

Η Χλόη αρνείται την πρότασή του. Αντίθετα, η Θάλεια προσπαθεί να βρει την δύναμη να συγχωρέσει τον πατέρα Νικόλαο που την έκανε συνένοχη στην αρπαγή της εγγονής της.

Τον επισκέπτεται στην εκκλησία ζητώντας του να αναλάβει η ίδια τα έξοδα για την κηδεία της Ολυμπίας και τότε είναι που συνειδητοποιεί ότι η Ολυμπία, ως αυτόχειρας, δεν επιτρέπεται να ταφεί κανονικά.

Εντωμεταξύ, ο ενωμοτάρχης, έχοντας στα χέρια του το ημερολόγιο της Ολυμπίας, επισκέπτεται τον Παύλο στο μαγαζί του και τον ανακρίνει. Ο Παύλος, όμως, δεν λυγίζει λεπτό και ο Νικηφόρος φεύγει άπραγος.

Μέχρι που η τύχη τον βοηθάει και το άλλοθι του Παύλου για την ημέρα του φόνου, γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του χωρίς καν να το περιμένει…

19:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

