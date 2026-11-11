Οργή στη Θεσσαλία για τα αντιπλημμυρικά έργα που έμειναν «στα χαρτιά» – «Έγιναν προχειρότητες που δεν δίνουν λύση, είναι επικίνδυνα»

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Οργή και αγανάκτηση προκάλεσε στη Θεσσαλία η αποκάλυψη του ΑΝΤ1 ότι τα πολυδιαφημισμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης μετά τον Daniel έμειναν «στα χαρτιά». Οι κάτοικοι που βίωσαν τον εφιάλτη φοβούνται για το μέλλον και το ενδεχόμενο μιας νέας καταστροφής.

«Ας κάνουνε τα μεγάλα έργα να σωνόμαστε όλοι.», λέει κάτοικος. «Έγιναν κάποιες προχειρότητες που δεν δίνουν λύση. Είναι επικίνδυνα», προσθέτει άλλος.

Στον Βλοχό, οι ντόπιοι ανέφεραν ότι όχι μόνο δεν έγιναν τα μεγάλα έργα, αλλά και τα μικρά έμειναν στη μέση. Επιπλέον, ο ποταμός Ενιπέας από ένα σημείο και μετά, δεν έχει καθαριστεί.

«Από δω μέχρι τον Πηνειό δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Όλο μέχρι πίσω από το βουνό που είναι ο Πηνειός, δεν έχει καθαριστεί», εξηγεί κάτοικος του Βλοχού στον ANT1, δείχνοντας στην κάμερα το σημείο.

Μεγάλα έργα δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη ο ΑΝΤ1 οι Ολλανδοί που είχαν αναλάβει την εκπόνηση των μελετών για τα μεγάλα έργα ««τα βρόντηξαν κι έφυγαν» ενώ έστειλαν και εξώδικο στο Δημόσιο με το οποίο ζητούν να πάρουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Μελέτες για τα μεγάλα έργα, όπως «Τα Φραγματα Πύλης και Μουζακίου», «Το Κανάλι μεταφοράς της Γυρτώνης» και «Η Επέκταση δεξαμενής της Κάρλας», δεν παραδόθηκαν ποτέ.

«Όλα ατελή έργα. Τώρα ξανάριξαν μπάζα. Προχειρότητες. Το ανάχωμα αν το περπατήσουμε ως το αντλιοστάσιο είναι όλο σκισμένο» ανέφερε κάτοικος της περιοχής

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αυτά είναι ψέματα

«Αυτά που σας είπαν, είναι όλα ψέματα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει κάνει τα δικά της έργα και τον δικό της προγραμματισμό χωρίς να περιμένει από κανέναν και ευτυχώς που το κάναμε», υποστηρίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Οι κάτοικοι πάντως φοβούνται για το μέλλον. «Όλα τα ποτάμια είναι κλειστά ακόμα, βουλωμένα. Δεν έχουν καθαριστεί», «Κάποια έργα είναι ημιτελή. Προστατεύουν αλλά ως έναν βαθμό. Υπάρχει πρόβλημα», λένε κάτοικοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζονται στην επικαιροποίηση της σύμβασης με τους Ολλανδούς, ενώ ετοιμάζονται νέες μελέτες για να ξεκινήσουν τα έργα.