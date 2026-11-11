Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών – Δέκα προσαγωγές και μία σύλληψη

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, λίγο μετά τις 20:00, προχώρησαν σε μία σύλληψη και στην προσαγωγή δέκα ατόμων, που βρίσκονταν περιμετρικά του κτιρίου όπου στεγάζεται ο σύνδεσμος και, κατά την ΕΛΑΣ, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άτομο που συνέλαβαν οι Αρχές φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι.