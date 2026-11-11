Ελλάδα-Κύπρος- Αίγυπτος: Η ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης προέδρων Βουλής

Τη σταθερή βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσόγειου, επανέλαβαν και στις δηλώσεις τους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τριμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, οι τρεις πρόεδροι των Κοινοβουλίων, Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου.

Παράλληλα, τόσο ο πρόεδρος της ελληνικής Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης όσο και η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, καταδίκασαν το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο χαρακτηρίζοντάς το «ανυπόστατο και παράνομο» ενώ έδωσαν έμφαση για την ανάγκη μιας δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος

Έμφαση δόθηκε και στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να τονίζει ότι «τα τρία κοινοβούλια έρχονται ενισχυτικά στη συμφωνία που έχουν κάνει οι τρεις κυβερνήσεις μας και σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο».

«Σε μια στιγμή που στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου υπάρχουν χώρες που προσπαθούν με λέξεις ή με πράξεις να τορπιλίσουν την σταθερότητα και την ειρήνη, από την άλλη μεριά υπάρχουν τρεις χώρες, που εκπροσωπούν δύο έθνη […] οι οποίες με το παράδειγμα του διαλόγου τους είναι πυλώνες σταθερότητας, δημοκρατίας και ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Τα προβλήματα λύνονται με αυτόν τον τρόπο, τον διάλογο και όχι με έκνομες ενέργειες, όπως αυτή του Τουρκολυβικού Μνημονίου» τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, προσυπογράφοντας πλήρως τις θέσεις που εξέφρασαν οι δύο συμπρόεδροί του και συμπληρώνοντας πως «είναι ένα παράνομο μνημόνιο χωρίς κανένα αστερίσκο».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ευχαρίστησε, εκ μέρους της ελληνικής Βουλής, τον πρόεδρο της Βουλής της Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι «ήταν μια απόδειξη του τι σημαίνει συνεργασία και διάλογος και λύθηκε το πρόβλημα της Μονής Σινά σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς». Τόνισε δε ότι «επαναβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά η θέση της Αιγύπτου -για την Ελλάδα είναι αυτονόητο- ότι στηρίζει μια δίκαιη, βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού». «Αλλά δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος της Κύπρου δεν μπορεί να υπάρξει -εκτός των άλλων- παρά μόνο με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής», συμπλήρωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, χαρακτήρισε τις εργασίες της δεύτερης τριμερούς συνάντησής τους, ως «μία ουσιαστική και εποικοδομητική επανεκκίνηση της συνεργασίας μεταξύ των τριών Κοινοβουλίων μας και ένα ισχυρό μήνυμα της κοινής βούλησής τους να εργαστούν από κοινού αξιοποιώντας σημαντικότατες δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία».

Αναφερόμενη στο ενεργειακό πρόγραμμα η Αννίτα Δημητρίου το χαρακτήρισε ως «κινητήρα δύναμη της τριμερούς μας συνεργασίας», κάνοντας ειδική μνεία «στις σημαντικές συμφωνίες που πρόσφατα υπεγράφησαν για την πρώτη εμπορική αξιοποίηση και εξαγωγή του κυπριακού φυσικού αέριου μέσω Αιγύπτου».

Όπως είπε, «συζήτησαν και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και τις σημαντικές ευκαιρίες από την ανάδειξη της σημαντικής στρατηγικής προοπτικής του ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν του φυσικού αέριου».

«Μέσα από τις συζητήσεις τονίσαμε την ανεκτίμητη αξία και την πολλαπλασιαστική ισχύ της συνεργασίας των χωρών μας στην βάση της κοινή μας προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, του αλληλοσεβασμού και είναι σε αυτές ακριβώς τις αξίες που εδράζεται η στρατηγική μας σχέση με την Αίγυπτο και την Ελλάδα ειδικότερα, αλλά τονίζοντας και τις ανησυχητικές εξελίξεις τις οποίες παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες συμπεριλαμβανομένου του ανυπόστατου, παράνομου και άκυρου Τουρκολυβικού Μνημονίου το οποίο προσβάλλει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας, Κύπρου και βεβαίως άλλων χωρών», επεσήμανε η Αννίτα Δημητρίου.

Τη χαρά και την ικανοποίησή του «για την πραγματοποίηση της Τριμερούς συνάντησης που έγινε σε ατμόσφαιρα κατανόησης και φιλίας», εξέφρασε ο πρόεδρος της αιγυπτιακής Βουλής, Χισάμ Μπανταγουί.

«Η συνάντηση αντανακλά το βάθος των στενών σχέσεων που σημαδεύουν Αίγυπτο, Κύπρο και η Ελλάδα και επαναβεβαίωσε την ταύτιση των απόψεών μας, οι οποίες βασίζονται στην απόλυτη σημασία της συνεργασίας και της στενής συνεργασίας, για ένα καλύτερο μέλλον, για την ασφάλεια και την ανάπτυξη των λαών μας», τόνισε ο Χισάμ Μπανταγουί.

Όπως είπε, «κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα υψίστης σημασίας για τις χώρες μας, μεταξύ των οποίων η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, όπου επαναβεβαιώσαμε την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της εναλλαγής των εμπειριών και των επενδύσεων στην ανάπτυξη των εξορύξεων και την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, πράγμα το οποίο εδραιώνει και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια».

«Συζητήσαμε τον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέχιση του διαλόγου και της διαβούλευσης, τον συντονισμό στα διάφορα διεθνή κοινοβουλευτικά, περιφερειακά και διεθνή fora, πράγμα το οποίο ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια και τη σταθερότητα για τους λαούς της περιοχής», ανέφερε και κατέληξε: «Οι χώρες μας διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες και πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες, πράγμα το οποίο το συζητήσαμε σήμερα μέσα σε ένα πνεύμα φιλίας και ειλικρίνειας, που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Αιγύπτου – Κύπρου – Ελλάδας και αντανακλά το βάθος της φιλίας μεταξύ των λαών μας».

Τι επιβεβαίωσε η τριμερής συνάντηση σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη λήξη των εργασιών της Τριμερούς Συνάντησης των προέδρων της Βουλής, Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, «επαναβεβαιώθηκε η αξία που αποδίδουν στη κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας, η οποία αντανακλά τη στενή συνεργασία που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται «η σημασία της συνεργασίας, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αλληλεγγύη και στο κοινό όραμά τους για μια ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Τονίζεται επίσης «ο καίριος ρόλος των τριών χωρών στην περιοχή, σημειώνοντας την ηγετική θέση της Αιγύπτου στον αραβικό κόσμο και τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου, ως κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναγνωρίζεται τέλος, «η υψηλή αναγκαιότητα για περαιτέρω ενίσχυση του δομημένου διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των τριών κοινοβουλίων, ενόψει των κοινών προκλήσεων, αλλά και των αναδυόμενων ευκαιριών που εξυπηρετούν τα βέλτιστα συμφέροντα των χωρών και των λαών τους, καθώς και της περιοχής στο σύνολό της».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ