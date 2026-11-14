Ζεφύρι: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας πυροσβέστης – Αναζητείται ο δεύτερος

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτιριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχουν σπεύσει στο σημείο για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία με δύο πυροσβέστες που ήταν μέσα σε αυτό.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας πυροσβέστης – Αναζητείται ο δεύτερος

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ένας εξ αυτών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον δεύτερο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40 και επί τόπου έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον παραστεί ανάγκη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.