Στις Βρυξέλλες αύριο (16/11) ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

Με βαριά ατζέντα συνεδριάζει αύριο, Δευτέρα (16/11) το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Το «παρών» θα δώσει και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ατζέντα περιλαμβάνει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Συρία, όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει, επίσης, στη δεύτερη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στην οποία θα λάβουν μέρος Υπουργοί Εξωτερικών χωρών του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, καθώς και της Μολδαβίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.