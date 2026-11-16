Αστυνομικοί της Μυκόνου στην υπηρεσία του «Mr Χωριάτικο»

Βροχή αποκαλύψεων στη δίκη για τη διακίνηση ναρκωτικών και την προστασία σε επιχειρήσεις συμφερόντων του Αγγελου Γιαννακόπουλου.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tην ώρα που η ανάκριση για την «υπόθεση Χωριάτικο» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μια άλλη υπόθεση, στην οποία είναι επίσης κατηγορούμενος ο Αγγελος Γιαννακόπουλος, βρίσκεται ήδη στην ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για τη δίκη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στη Μύκονο. Στη δικαστική αίθουσα αναμένεται πλήθος αποκαλύψεων για τις σχέσεις αστυνομικών με παράνομα κυκλώματα.

Στο εδώλιο κάθονται 25 άτομα, με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών που φέρεται να τελέστηκε το χρονικό διάστημα 2023-2025. Ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ένας αστυνομικός της Μυκόνου, που «αξιοποιώντας τη θέση του σχεδίαζε, συντόνιζε και διηύθυνε τις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας», όπως αναφέρει το κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με όσα αποδίδουν στον εν λόγω κατηγορούμενο οι Αρχές, φέρεται να «αναζητούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών είτε από ελεύθερους προμηθευτές είτε απευθείας από κατασχεμένες ποσότητες της Αστυνομίας, ενεργοποιώντας το δίκτυο των χρηματιζόμενων συναδέλφων του». Στη δικογραφία γίνεται λόγος για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ ο ανθυπαστυνόμος φέρεται να προσπαθούσε επί χρόνια να μεταφερθεί υπηρεσιακά στη Μύκονο, μετάθεση που πέτυχε το 2022.

Ο κατηγορούμενος ανθυπαστυνόμος φέρεται ότι ελάμβανε ποσά και από τον Αγγ. Γιαννακόπουλο, προκειμένου να τον ενημερώνει για επικείμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις συμφερόντων του στη Μύκονο.

«Βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το δικαστήριο είναι σε νομικό επίπεδο κυρίως η χρησιμοποίηση ευρημάτων σε εφαρμογές στην κατασχεμένη τηλεφωνική συσκευή του εντολέα μου που αφορούν παρελθοντικό χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου αλλά και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε προγενέστερο χρόνο από το βασικό αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών, που ούτως ή άλλως δεν προκύπτει καμία συμμετοχή του», αναφέρει στη Realnews ο συνήγορος του κατηγορούμενου αστυνομικού, Γιάννης Γλύκας.

Εκτός του αστυνομικού, στο εδώλιο μεταξύ των 25 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ακόμη δύο αρχιφύλακες και ένας υπαστυνόμος που εργαζόταν στη Δίωξη Ναρκωτικών και φέρεται να είχε πρόσβαση σε κατασχεμένες ποσότητες.

Στο δικαστήριο έχει περιγραφεί εναργώς ο τρόπος δράσης του κυκλώματος μέσω αναγνωστέων εγγράφων και φωτογραφιών, ενώ η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό για αυτή τη δίκη αναμένεται εντός του Νοεμβρίου.

«Μερίδιο ευθύνης»

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιίας «Χωριάτικο».

Μέσω της «R» ο συνήγορος του κατηγορούμενου επιχειρηματία Αγγ. Γιαννακόπουλου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλά για υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεκαθαρίζει τα επόμενα βήματα της υπεράσπισης, αναφέροντας ότι ο εντολέας του θα εξοφλήσει το ποσό που προσδιορίζεται ότι χρωστά στο ελληνικό Δημόσιο.

«Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο εντολέας μου είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Τις επόμενες ημέρες, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, θα προσδιορίσουμε το ακριβές ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής καθώς και το μερίδιο ευθύνης του εντολέα μου, κατόπιν θα υπάρξει ολοσχερής εξόφληση των οφειλών αυτών», αναφέρει ο Μ. Δημητρακόπουλος.

Στην απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ο Αγγ. Γιαννακόπουλος έχει αρνηθεί τα όσα του αποδίδονται σχετικά με απάτη, εταιρείες-φαντάσματα αλλά και με τη φερόμενη διασύνδεση του κυκλώματος σε Ρόδο και Μύκονο, αποδίδοντας οργανωτικό ρόλο στον κατηγορούμενο αρχιλογιστή.

Ο εν λόγω 86χρονος λογιστής αφέθηκε ελεύθερος λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, οδηγήθηκε ωστόσο στη φυλακή η κόρη του, η οποία επίσης φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

«Εχω βγάλει το δημοτικό σχολείο, δεν έχω γνώση από λογιστικά», υποστήριξε ο Αγγ. Γιαννακόπουλος σύμφωνα με πληροφορίες και ενώπιον των δικαστικών Αρχών. «Εγώ κοιτούσα να ανοίξω μαγαζί και να φέρω λεφτά. Ολα τα λεφτά πήγαιναν στο γραφείο των δύο λογιστών (σ.σ. του 86χρονου και της κόρης του)», προσέθεσε, υποστηρίζοντας ότι ο αρχιλογιστής ελάμβανε 300.000 ευρώ τον μήνα… «Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος πελάτης του λογιστή, αλλά είχε και άλλους μεγάλους πελάτες ανά την Ελλάδα, να μην τα φορτωθώ όλα εγώ».

Η κόρη

Από την πλευρά της, η προφυλακισμένη κόρη του λογιστή υποστήριξε πως ενεργούσε σε κλίμα πίεσης από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, δηλώνοντας πως «είχα στην αρχή μαζί του κάποιες συνεννοήσεις, στο μέλλον περισσότερες, σε κακό κλίμα». Σε άλλο σημείο της απολογίας της ανέφερε ότι «ο πατέρας μου για κάποιο λόγο τον ανεχόταν, είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, δεν μπορεί να αντιδράσει σε τέτοια συμπεριφορά, είναι καλός άνθρωπος».

Για τον έλεγχο που έγινε στη Ρόδο από το Λιμενικό τον περασμένο Αύγουστο και τις επικοινωνίες που η ίδια φαίνεται πως είχε, ανέφερε ότι «επικοινώνησε μια κοπέλα από το γραφείο της Ρόδου, μου έλεγε το τι γίνεται. Μου έστειλαν έναν κωδικό χρηματοκιβωτίου τα παιδιά της Ρόδου, να τον προωθήσω στα παιδιά που βρίσκονταν ήδη μέσα στον έλεγχο του Λιμενικού, σαν να τον ήξερα εγώ. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε χρηματοκιβώτιο μέσα στον χώρο».