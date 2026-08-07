Λαμία: Διασωληνωμένος 30χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

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Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 30χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στην Ευρυτανία.

Το τροχαίο συνέβη την Τετάρτη, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος, κάτοικος Καρπενησίου, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος, στην ΠΕΟ Λαμίας – Καρπενησίου, στο ύψος του Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 30χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Λαμίας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου.