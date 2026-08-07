Λαμία: Διασωληνωμένος 30χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Ένας 30χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, μετά από σοβαρό τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ευρυτανία. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην ΠΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και την αναγκαία διακομιδή του από το Καρπενήσι στη Λαμία για χειρουργική επέμβαση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 30χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, μετά από σοβαρό τροχαίο.
  • Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στην Ευρυτανία, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος εξετράπη της πορείας του.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 30χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στην Ευρυτανία.

Το τροχαίο συνέβη την Τετάρτη, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος, κάτοικος Καρπενησίου, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος, στην ΠΕΟ Λαμίας – Καρπενησίου, στο ύψος του Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 30χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Λαμίας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου.

 

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