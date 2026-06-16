Washington Post: Έως και 600 εκ. δολάρια θα κοστίσει η ανακαίνιση της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου – Ποια η επιβάρυνση για τους Αμερικανούς πολίτες

Η κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, κατόπιν επιθυμίας του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κοστίσει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από δημόσια ταμεία, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου για ιδιωτική χρηματοδότηση. Το έργο, ένα από τα πιο φιλόδοξα για τον Λευκό Οίκο εδώ και έναν αιώνα, αντιμετωπίζει επίσης δικαστικές προσφυγές για έλλειψη αδειών και έγκρισης από το Κογκρέσο, με δικαστική απόφαση να έχει διατάξει τη διακοπή των εργασιών.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post το κόστος της ανακαίνισης μπορεί να φτάσει και τα 600 εκατομμύρια δολάρια
Στις αρχές Απριλίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον, είχε εκδώσει απόφαση με την οποία διέταζε την διακοπή των εργασιών για την ανέγερση της αίθουσας Πηγή: Washington Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο, κατά τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ, θα κοστίσει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από δημόσια ταμεία, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, γράφει η Washington Post.
  • Το National Trust for Historic Preservation προσέφυγε στη δικαιοσύνη, και ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον διέταξε τη διακοπή των εργασιών, τονίζοντας: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο τοποτηρητής του Λευκού Οίκου… Ωστόσο δεν είναι ο ιδιοκτήτης του!».
  • «Έχει ΑΔΙΚΟ!», αντέδρασε ο Τραμπ στην απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι ποτέ δεν έχει ζητηθεί το πράσινο φως του Κογκρέσου για εργασίες εντός του Λευκού Οίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο, κατά τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ, θα κοστίσει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από δημόσια ταμεία, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, γράφει σήμερα η Washington Post.

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Μια σύνοψη του έργου, που ετοίμασε για την κυβέρνηση των Ρεπουμπλικάνων, ο εργολάβος και αντίγραφο της οποίας έλαβε η εφημερίδα, εκτίμησε το κόστος στα 600 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές Μαρτίου, με τα μισά να καταβάλλονται από τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

 

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Έγγραφα από την Clark Construction «δείχνουν ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις του κόστους ήταν σημαντικά υψηλότερες από ό,τι έχουν αναγνωρίσει οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης σε δημόσιες δηλώσεις ή δικαστικά έγγραφα», ανέφερε η Post.

«Δείχνουν επίσης ότι, από την αρχή, ήταν σχεδιασμένο το έργο να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα χρήματα των φορολογουμένων».

Το κόστος του έργου, που είναι ένα από τα πιο μεγαλεπήβολα για τον Λευκό Οίκο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, δεν σταματά να αυξάνεται. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του, που αρχικά ήταν να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές, είχε ήδη εκτοξευθεί από τα 200 εκατομμύρια δολάρια στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ το χαρακτήρισε ως «ΔΩΡΟ στις Ηνωμένες Πολιτείες» και δημοσίως το έχει υπερασπιστεί σθεναρά. Όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα, ο Λευκός Οίκος απλώς επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση θα προερχόταν από «τον πρόεδρο Τραμπ και γενναιόδωρους Αμερικανούς πατριώτες, σε ύψος περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων».

Ο εργολάβος, από την πλευρά του, απάντησε ότι οι λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικές και παρέπεμψε για όποιες ερωτήσεις στην κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ έβαλε να ισοπεδώσουν την Ανατολική Πτέρυγα για να ανεγείρει εκεί μία αίθουσα χορού με ικανότητα υποδοχής 1.000 ατόμων, για δεξιώσεις και επίσημα δείπνα.

 


Το National Trust for Historic Preservation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί από το Κονγκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων, προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο.

Στις αρχές Απριλίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον, στην απόφαση με την οποία διέταζε την διακοπή των εργασιών για την ανέγερση της αίθουσας χορού, είχε γράψει: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο τοποτηρητής του Λευκού Οίκου για τις επόμενες γενιές των προεδρικών οικογενειών. Ωστόσο δεν είναι ο ιδιοκτήτης του!».

Κρίνοντας ότι το σχέδιο απαιτούσε την έγκριση του Κονγκρέσου, ο Αμερικανός δικαστής έγραψε στην απόφασή του ότι «δεν πολύ αργά για να δοθεί η άδεια του Κονγκρέσου για τη συνέχιση των εργασιών.

«Έχει ΑΔΙΚΟ!», αντέδρασε τότε ο Τραμπ σχολιάζοντας οργισμένος τη δικαστική απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι «ποτέ δεν έχει ζητηθεί το πράσινο φως του Κονγκρέσου, για οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, για το οποίο χρειάστηκε να γίνουν εργασίες εντός του Λευκού Οίκου».

Πηγή: Washington Post 

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