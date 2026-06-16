Washington Post: Έως και 600 εκ. δολάρια θα κοστίσει η ανακαίνιση της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου – Ποια η επιβάρυνση για τους Αμερικανούς πολίτες

Η αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο, κατά τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ, θα κοστίσει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από δημόσια ταμεία, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, γράφει σήμερα η Washington Post.

Μια σύνοψη του έργου, που ετοίμασε για την κυβέρνηση των Ρεπουμπλικάνων, ο εργολάβος και αντίγραφο της οποίας έλαβε η εφημερίδα, εκτίμησε το κόστος στα 600 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές Μαρτίου, με τα μισά να καταβάλλονται από τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Exclusive: A detailed project summary of the ballroom prepared for the White House by a contractor estimated the total construction cost at $600 million — with more than half coming from taxpayers, according to a copy obtained by The Post. https://t.co/gHM0D7BmOg — The Washington Post (@washingtonpost) June 16, 2026 Λευκός Οίκος: Διαψεύδει τις αναφορές των ιρανικών ΜΜΕ για προσχέδιο συμφωνίας – «Πλήρης παραποίηση»



Έγγραφα από την Clark Construction «δείχνουν ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις του κόστους ήταν σημαντικά υψηλότερες από ό,τι έχουν αναγνωρίσει οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης σε δημόσιες δηλώσεις ή δικαστικά έγγραφα», ανέφερε η Post.

«Δείχνουν επίσης ότι, από την αρχή, ήταν σχεδιασμένο το έργο να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα χρήματα των φορολογουμένων».

Το κόστος του έργου, που είναι ένα από τα πιο μεγαλεπήβολα για τον Λευκό Οίκο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, δεν σταματά να αυξάνεται. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του, που αρχικά ήταν να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές, είχε ήδη εκτοξευθεί από τα 200 εκατομμύρια δολάρια στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ το χαρακτήρισε ως «ΔΩΡΟ στις Ηνωμένες Πολιτείες» και δημοσίως το έχει υπερασπιστεί σθεναρά. Όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα, ο Λευκός Οίκος απλώς επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση θα προερχόταν από «τον πρόεδρο Τραμπ και γενναιόδωρους Αμερικανούς πατριώτες, σε ύψος περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων».

Ο εργολάβος, από την πλευρά του, απάντησε ότι οι λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικές και παρέπεμψε για όποιες ερωτήσεις στην κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ έβαλε να ισοπεδώσουν την Ανατολική Πτέρυγα για να ανεγείρει εκεί μία αίθουσα χορού με ικανότητα υποδοχής 1.000 ατόμων, για δεξιώσεις και επίσημα δείπνα.

Explosive leaked records peg the president’s tacky addendum to the White House at $600 million—with taxpayers expected to cover more than half.

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Το National Trust for Historic Preservation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί από το Κονγκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων, προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο.

Στις αρχές Απριλίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον, στην απόφαση με την οποία διέταζε την διακοπή των εργασιών για την ανέγερση της αίθουσας χορού, είχε γράψει: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο τοποτηρητής του Λευκού Οίκου για τις επόμενες γενιές των προεδρικών οικογενειών. Ωστόσο δεν είναι ο ιδιοκτήτης του!».

Κρίνοντας ότι το σχέδιο απαιτούσε την έγκριση του Κονγκρέσου, ο Αμερικανός δικαστής έγραψε στην απόφασή του ότι «δεν πολύ αργά για να δοθεί η άδεια του Κονγκρέσου για τη συνέχιση των εργασιών.

«Έχει ΑΔΙΚΟ!», αντέδρασε τότε ο Τραμπ σχολιάζοντας οργισμένος τη δικαστική απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι «ποτέ δεν έχει ζητηθεί το πράσινο φως του Κονγκρέσου, για οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, για το οποίο χρειάστηκε να γίνουν εργασίες εντός του Λευκού Οίκου».

Πηγή: Washington Post