Τσίπρας: «Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα – Οι προτάσεις μας μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων»

«Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά. Δεν είναι αυτό λαϊκισμός», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι «προχθές ανακοινώσαμε μία δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αυτό αφορά, τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250-300 εκατομμύρια».

«Μας είπαν λαϊκιστές, αλλά την ίδια στιγμή όταν παίρνουν αποφάσεις, για να μειώσουν τη φορολογία των μερισμάτων για να μοιράσουν φοροαπαλλαγές στον μεγάλο πλούτο για να μην υπάρχει όριο στη μεταβίβαση κληρονομιάς, όταν αυξάνουν τους μετακλητούς κατά 50% και τους μισθούς τους κατά 70%, ή όταν αυξάνουν το μισθό τον μητροπολιτών, αλλά όχι τον γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, αυτό λέγεται υπεύθυνη πολιτική και όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα είναι λαϊκισμός».