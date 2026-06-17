Ξεσπά ο αδελφός του Κωστή Περατικού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: «Έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους, δεν μπορεί να περπατά ελεύθερος»

Συνεχίζει να προκαλεί τόσο αντιδράσεις όσο όμως και πολιτικές κόντρες η επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, μετά ττην ακύρωση της αποφυλάκισης του.

Ο Αντώνης Περατικός, ο αδελφός του 42χρονου εφοπλιστή Κωστή Περατικού, θύμα των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την απόφαση του Αρείου Πάγου να επιστρέψει στον Κορυδαλλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

«Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει θεωρώ. Για να εκτίσει την ποινή του. Έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους, πρέπει να εκτίσει την ποινή του. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να καταδικάζεσαι και να έχεις δολοφονήσει τόσους ανθρώπους και να μείνεις να περπατάς ελεύθερος και να έχεις στερήσει την ελευθερία και την ζωή από τόσους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι ζητάμε εδώ; Και τι αξία δίνουμε στις ανθρώπινες ζωές και στα θύματα; Δηλαδή πώς… Και εμένα τα ανίψια μου πως θα μπορούσαν κάποια στιγμή να δουν αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν έτσι ελεύθεροι… Αν είναι δυνατόν…» τόνισε ο Αντώνης Περατικός,

Υπενθυμίζεται ότι στο σπίτι του καταδικασμένου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, είχαν βρεθεί σημειώσεις για τη δολοφονία του εφοπλιστή.