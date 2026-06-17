Κριμαία: Απαγορεύτηκαν οι μοτοσικλέτες τη νύχτα επειδή ο ήχος τους μοιάζει… με drones

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Οι φιλορωσικές αρχές στην κατεχόμενη Κριμαία επέβαλαν απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας μοτοσικλετών, σκούτερ και τετράτροχων οχημάτων (ATV), υποστηρίζοντας ότι ο ήχος των κινητήρων τους μπορεί να εκληφθεί ως ήχος drones και να δυσχεράνει τη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο TVP, ο διορισμένος από το Κρεμλίνο επικεφαλής της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα εφαρμόζεται καθημερινά από τις 20:00 έως τις 06:00.

Όπως ανέφερε, η απαγόρευση είναι προσωρινή και αποσκοπεί στην προστασία στρατιωτικών και άλλων ευαίσθητων εγκαταστάσεων.

«Ο ήχος των μοτοποδηλάτων εμποδίζει την αεράμυνα»

Σύμβουλος του Αξιόνοφ διευκρίνισε ότι η απόφαση συνδέεται με ανησυχίες για σύγχυση κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αεράμυνας.

«Ο θόρυβος των μοτοποδηλάτων εμποδίζει τη λειτουργία των αμυντικών συστημάτων. Οι κινητήρες τους ακούγονται παρόμοια [με drones]», έγραψε στο Telegram ο Όλεγκ Κριουτσκόφ.

Πρόσθεσε επίσης: «Ο εχθρός στρατολογεί τα παιδιά σας για νυχτερινές βόλτες».

Αυξημένες ουκρανικές επιθέσεις με drones

Το μέτρο επιβάλλεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε περιοχές της κατεχόμενης Κριμαίας, οι οποίες φέρεται να στοχεύουν γραμμές ανεφοδιασμού και να συμβάλλουν στις ελλείψεις καυσίμων στη χερσόνησο.

Στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ έχει δηλώσει ότι παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί στην αγορά καυσίμων, με ανώτατο όριο τα 20 λίτρα ανά όχημα στα τοπικά πρατήρια.

Η Κριμαία στο επίκεντρο του πολέμου

Η Κριμαία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, σε μια κίνηση που έχει καταδικαστεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα ως παράνομη.

Ωστόσο, οι επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές, μεταφορικά δίκτυα και ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν αναδείξει ολοένα και περισσότερο την ευαλωτότητα της χερσονήσου.