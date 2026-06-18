Ασπρόπυργος: Πυροσβέστες καταγγέλλουν επίθεση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε καταυλισμό Ρομά

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση σε πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος. Το Σωματείο αναφέρει ότι ομάδα περίπου 20 ατόμων επιτέθηκε στο πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν χωρίς παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ομάδα περίπου 20 ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στο πυροσβεστικό πλήρωμα. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα άτομα προσπάθησαν να αποσπάσουν το όχημα και υλικά που βρίσκονταν σε αυτό, ενώ απείλησαν τους πυροσβέστες για τη σωματική τους ακεραιότητα, εφόσον δεν αποχωρούσαν από την περιοχή.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σωματείο ζητά να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, το Σωματείο εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Το Σωματείο επισημαίνει την ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και αναφέρει ότι η προστασία των πυροσβεστών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς –όπως αναφέρεται– την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοί μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημά τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα, αν δεν αποχωρούσαν από την περιοχή.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00, στη Βουλή των Ελλήνων, θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά».

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στη Βουλή, καθώς, σύμφωνα με το Σωματείο, την Παρασκευή στις 8:00 θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση για το περιστατικό από τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά.