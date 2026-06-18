Πανελλήνιες 2026: Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

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Οι πανελλήνιες εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη με τους υποψήφιους να εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Αφορά στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.

Αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι αρχιτεκτονικές σχολές, οι σχολές ξένων γλωσσών, τα τμήματα μουσικών σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.

Το γραμμικό σχέδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές σχολές και εξετάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων στην τεχνική σχεδίαση, τη γεωμετρική ακρίβεια, την ορθή αποτύπωση χώρων και αντικειμένων, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων σχεδίασης.

Η εξέταση έχει διάρκεια έξι ωρών, γεγονός που την καθιστά μία από τις πλέον απαιτητικές δοκιμασίες του συνόλου των πανελληνίων.

Το σημερινό μάθημα ακολουθεί το ελεύθερο σχέδιο, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι χθες, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό δίπτυχο των σχεδιαστικών μαθημάτων που διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τα μόρια εισαγωγής για τις αρχιτεκτονικές σχολές.