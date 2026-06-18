Σύνοδος Κορυφής: Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βασική ατζέντα το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια βρίσκονται στην ατζέντα των 27 ηγετών της ΕΕ, οι οποίοι συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο λαμβάνει μέρος και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο επί του διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας, του λεγόμενου Nego-Box, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει δημόσια ο πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν με έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού, τόσο από τους υπάρχοντες και τους νέους ίδιους πόρους όσο και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, πρέπει να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες της ΕΕ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει επανειλημμένα την κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως η ενέργεια και η άμυνα.

Στη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η Ελλάδα θεωρεί ότι βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί κύριο παράγοντα για το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης έναντι της Κίνας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, χωρίς να υποτιμάται ο ρόλος άλλων παραγόντων, όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις που οδηγούν σε τεχνητά χαμηλότερες τιμές, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στις αδυναμίες της ίδιας της Ευρώπης.

Σε αυτές τις αδυναμίες περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος ενέργειας, τα εμπόδια στη λειτουργία της κοινής αγοράς και ο χρηματοοικονομικός κερματισμός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Για τους λόγους αυτούς, η Ελλάδα υποστηρίζει τις αναγκαίες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την εμβάθυνση της κοινής αγοράς και την ταχύτερη πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στο πεδίο της ασφάλειας και της άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της ηπείρου. Η ελληνική θέση περιγράφει αυτή την προσέγγιση ως ουσιαστική στρατηγική 360 μοιρών.

Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Η ελληνική πλευρά καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει, όπως έχει αναφέρει ο πρωθυπουργός, στη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα συμμετέχει, άλλωστε, στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις 16:00, ώρα Ελλάδος, στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στις 19:00, ώρα Ελλάδος, στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νωρίτερα, στις 12:00, ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Η εκδήλωση αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, καθώς και ο Seamus Boland, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.