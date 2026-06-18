Σαν σήμερα 18 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους
- Ημέρα Βιώσιμης Γαστρονομίας
Γεγονότα
- 1815: Η Μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης.
- 1904: Ο υπουργός Παιδείας, Σπυρίδων Στάης, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζηπέτρο. Ο Χατζηπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη, επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτι και ο υπουργός, κατά τα ειωθότα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τρωθείσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζηπέτρος.
- 1932: Ιδρύεται στη Γενεύη η FIBA, η παγκόσμια ομοσπονδία του μπάσκετ. Μεταξύ των οκτώ ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Συμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
- 1953: Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι (ύψ. 440). (Πόλεμος της Κορέας)
- 1976: Ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιώνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις έξι φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
- 1989: Διεξάγονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα Εθνικές εκλογές και Ευρωεκλογές. Στις Εθνικές εκλογές νικητής η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αργότερα ορίζεται νέα ημερομηνία Εθνικών εκλογών η 5η Νοεμβρίου.
- 1992: Σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται, ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά ΝΑ του Άη Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς.
- 2015: Την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ευρώ, ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα, που έγινε μέσω των social media, για συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος. Κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, αλλά και σημαίες της Ε.Ε. και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
Γεννήσεις
- 1929: Γιούργκεν Χάμπερμας, Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. (Θαν. 14/3/2026)
- 1934: Δημήτρης Μυταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του εξήντα.
(Θαν. 16/2/2017)
- 1942: Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Άγγλος τραγουδοποιός. (Beatles, Wings)
- 1946: Φάμπιο Καπέλλο, Ιταλός ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1971: Μάκης Δημάκης, Έλληνας τραγουδιστής
- 1973: Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Έλληνας σφυροβόλος
- 1988: Ελίνι Δημούτσος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 741: Λέων Γ’ ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 685)
- 1974: Γκιόργκι Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Γεν. 19/11/1896)
- 2010: Ζοζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. (Γεν. 16/11/1922)
- 2012: Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 2018: Κώστας Πολίτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής