Σαν σήμερα 18 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, η ιστορία κατέγραψε σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τη Μάχη του Βατερλό και την ίδρυση της FIBA, έως το ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο το 1992 και τη συγκέντρωση «Μένουμε Ευρώπη» το 2015. Η 18η Ιουνίου συνδέεται επίσης με γεννήσεις σπουδαίων προσωπικοτήτων, όπως ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Γιούργκεν Χάμπερμας και ο Δημήτρης Μυταράς, αλλά και με τον θάνατο σημαντικών μορφών, όπως ο Ζοζέ Σαραμάγκου, ο Αλκέτας Παναγούλιας και ο Κώστας Πολίτης.