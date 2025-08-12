Δύσκολη νύχτα στην Πρέβεζα – Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το πύρινο μέτωπο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά κινείται προς Φιλιππιάδα. Στον Άγιο Γεώργιο, στην παλιά εθνική οδό που παραμένει κλειστή για τα οχήματα, στο φράγμα της ΔΕΗ, τα βουνά καίγονται από άκρη σε άκρη. Ο ουρανός είναι κόκκινος από το θερμικό φορτίο.

Στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης, νέο «112» ήχησε καλώντας όσους βρίσκονται σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 

Το καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας ευνοούν οι άνεμοι που πνέουν με ένταση 5 μποφόρ, ενώ συνεχείς είναι και οι ισχυρές ριπές που φουντώνουν τις φλόγες.

Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών – και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.

Στις πυρκαγιές σε Αμμότοπο Άρτας και Γυμνότοπο Πρεβέζης επιχειρούν, 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

