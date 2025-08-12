Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή – Σε εξέλιξη 3 πύρινα μέτωπα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά Αχαΐα, Πάτρα

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνολικά έως τώρα τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα που εναλλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

