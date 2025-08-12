Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα – Αναφορές για έναν εγκαυματία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Αχαΐα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν εγκαυματία και για ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως μεταδίδει το tempo24, τα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε, με διαδοχικά μηνύματα από το 112 να καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:45 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ανάκληση κονσέρβας κολεού από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων σ...
16:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Εκκενώνονται η Βολισσός και ακόμη 3 περιοχές

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά – Πισπιλο...
16:19 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Κάηκε ολοσχερώς ιστορική ταβέρνα στον Αγαλά – Δείτε φωτογραφίες 

Η μανία της φωτιάς στη Ζάκυνθο, κατέστρεψε ολοσχερώς την ταβέρνα «Δαμιανός», η οποία είναι χτι...
16:18 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Aνεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν 16 οικισμοί, ένας εγκαυματίας – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη από το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα του Δή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια