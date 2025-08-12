Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα – Αναφορές για έναν εγκαυματία

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν εγκαυματία και για ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως μεταδίδει το tempo24, τα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε, με διαδοχικά μηνύματα από το 112 να καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.