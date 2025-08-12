Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Εκκενώνεται ο οικισμός

Φωτιά ξέσπασε και στην Αιτωλοακαρνανία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταμνά και πριν από λίγο εκδόθηκε ειδοποίηση από το 112 για εκκένωση του οικισμού.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, και εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 βορειοδυτικά του οικισμού. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα αεροσκάφος.