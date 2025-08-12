Ήχησε ξανά το 112 για την φωτιά στην Πρέβεζα – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ρωμιά απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ήχησε ξανά το 112 για την φωτιά στην Πρέβεζα – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ρωμιά απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα»

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά στην Πρέβεζα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ρωμιά της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα» αναφέρεται στο μήνυμα.

 

